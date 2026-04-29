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Hindi Newsबिजनेसइस दिग्गज फाइनेंस कंपनी में बड़ा बदलाव...राजीव बजाज बोर्ड से होंगे बाहर; जुलाई में खत्म होगा कार्यकाल

इस दिग्गज फाइनेंस कंपनी में बड़ा बदलाव...राजीव बजाज बोर्ड से होंगे बाहर; जुलाई में खत्म होगा कार्यकाल

30 जुलाई 2026 को होने वाली AGM के बाद राजीव बजाज का नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:27 PM IST
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Rajiv Bajaj To Step Down : बजाज ग्रुप के राजीव बजाज ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड से हटने का फैसला किया है. कंपनी को भेजी गई आधिकारिक सूचना में उन्होंने बताया कि वो आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे.

कब खत्म होगा कार्यकाल?

इसके साथ ही 30 जुलाई 2026 को होने वाली AGM के बाद उनका नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. कंपनी ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके फैसले को स्वीकार करते हुए वर्षों से दिए गए योगदान के लिए आभार जताया है. राजीव बजाज फिलहाल बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पिछले तीन दशकों से बजाज समूह में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उनके पास मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग का लंबा अनुभव है.

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बजाज फाइनेंस के Q4 नतीजे भी शानदार

इसी बीच कंपनी ने चौथी तिमाही के मजबूत नतीजे जारी किए हैं. जनवरी-मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 5,464.57 करोड़ रुपये रहा. वहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़कर 11,781 करोड़ रुपये पहुंच गई है. हालांकि, कंपनी की एसेट क्वालिटी में हल्की कमजोरी दिखी. ग्रॉस एनपीए बढ़कर 1.01% हो गया, जो पिछली तिमाही में 0.96% था.

शेयर में भी तेजी

बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है. शेयर 0.99% गिरकर 932.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.76% की बढ़त दर्ज की गई है. कारोबार के दौरान शेयर 1.45% चढ़कर 937 रुपये तक पहुंच गया था. पिछले 12 महीनों में यह शेयर 2.58% चढ़ा है, जबकि साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 5.47% की गिरावट आई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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