TCS Share Price: बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के लिए बिकवाली वाला रहा. निफ्टी 672.35 अंक की गिरावट के साथ 24,654.70 और सेंसेक्स 2,199.77 अंक की गिरावट के साथ 80,426.46 पर बंद हुआ. टीसीएस का शेयर घटकर 2900 रुपये पर रह गया.
Trending Photos
Bajaj Finance Market Cap: शेयर बाजार में कमजोरी के चलते देश की शीर्ष फाइनेंस कंपनियों में से एक बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप इस हफ्ते 4,977.99 करोड़ रुपये घटकर 6,12,914.73 करोड़ रह गई. साथ ही टीसीएस, इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक की मार्केट कैप में भी कमी देखी गई. बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के लिए बिकवाली वाला रहा. निफ्टी 672.35 अंक की गिरावट के साथ 24,654.70 और सेंसेक्स 2,199.77 अंक की गिरावट के साथ 80,426.46 पर बंद हुआ. बाजार में यह गिरावट कई कारणों से हुई. इसमें एच-1बी वीजा चार्ज में भारी इजाफा, भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर आना जैसे कारक शामिल हैं.
देश की टॉप 10 कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान
ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंट प्राप्त दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने से सभी क्षेत्रों में धारणा प्रभावित हुई है, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिली है. देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिसका बाजार मूल्यांकन 97,597.91 करोड़ रुपये घटकर 10,49,281.56 करोड़ रुपये रह गया.
इंफोसिस और एचडीएफसी को भी नुकसान
रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 40,462.09 करोड़ रुपए घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपये रह गया, जबकि इंफोसिस का बाजार मूल्यांकन 38,095.78 करोड़ रुपए घटकर 6,01,805.25 करोड़ रुपए हो गया है. एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 33,032.97 करोड़ रुपये घटकर 14,51,783.29 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 29,646.78 करोड़ रुपए घटकर 9,72,007.68 करोड़ रुपए रह गया.
भारती एयरटेल का मूल्यांकन 26,030.11 करोड़ रुपए घटकर 10,92,922.53 करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मार्केट कैप 13,693.62 करोड़ रुपे घटकर 5,51,919.30 करोड़ रुपये रह गया. हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 11,278.04 करोड़ रुपये घटकर 5,89,947.12 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 4,846.07 करोड़ रुपये घटकर 7,91,063.93 करोड़ रुपए हो गया है.
इन नुकसानों के बावजूद देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) , बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी शामिल हैं. (IANS)