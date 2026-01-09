Bajaj Allianz Deal: बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) ने जर्मन फाइनेंश‍ियल सर्व‍िसेज कंपनी एलियांज (Allianz) के साथ 24 साल पुराने कारोबारी र‍िश्‍ते को व‍िराम दे द‍िया है. बजाज ग्रुप ने एलियांज ग्रुप का 23 फीसदी ह‍िस्‍सा 21,390 करोड़ रुपये में खरीद ल‍िया. इसके साथ बजाज ग्रुप और एलियांज का ज्‍वाइंट वेंचर खत्‍म हो गया. बजाज ग्रुप ने एलियांज की हिस्सेदारी खरीदकर बजाज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj General Insurance) और बजाज लाइफ इंश्योरेंस (Bajaj Life Insurance) का 23 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा भी हासिल कर ल‍िया है.

बजाज को इंश्योरेंस कंपनियों पर म‍िलेगा 100% कंट्रोल!

बजाज ग्रुप ने एलियांज से बजाज जनरल इंश्योरेंस के 23% स्टेक को 12,190 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस के 23% ह‍िस्‍से के लि‍ए बजाज ने एलियांज को 9,200 करोड़ रुपये का भुगतान क‍िया. इस डील के साथ ही बजाज फिनसर्व का दोनों कंपनियों में मालिकाना हक 74% से बढ़कर 97% हो गया. बाकी 3% हिस्सेदारी को जुलाई तक शेयर बायबैक के जरिये पूरा कर ल‍िया जाएगा. इसके बाद बजाज को दोनों इंश्योरेंस कंपनियों पर 100% कंट्रोल मिल जाएगा.

मार्च 2025 में हुआ था ज्‍वाइंट वेंचर खत्म करने का ऐलान

बजाज फिनसर्व के चेयरमैन, संजीव बजाज ने कहा 'यह डील हमें रणनीतिक आजादी देगी. हम नए मार्केट में अपना व‍िस्‍तार कर सकेंगे और नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ला सकेंगे. इस डील के बाद कंपनी को और बढ़ा बनाने में मदद म‍िलेगी. देश में अगले 20 साल के दौरान इंश्योरेंस सेक्‍टर का मार्केट तेजी से बढ़ने वाला है.' एलियांज के साथ ज्‍वाइंट वेंचर खत्म करने का ऐलान मार्च 2025 में हुआ था. ग्रुप को रेगुलेटरी मंजूरी महज चार महीने में म‍िल गई.

रोजमर्रा के कामकाज पर क‍िसी तरह का असर नहीं

कंपनी की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि इस डील से पॉलिसीहोल्‍डर, बिजनेस पार्टनर्स या रोजमर्रा के कामकाज पर क‍िसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों इंश्योरेंस कंपनियों का हेड ऑफ‍िस पुणे में ही रहेगा. सरकार ने पिछले साल इंश्योरेंस में एफडीआई (FDI) लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी. न‍ियमों को आसान क‍िया गया, पेनल्टी कम की गई और मर्जर के रास्ते खोले गए. पिछले 20 साल से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर हर साल औसतन 17% की रफ्तार से बढ़ रहा है.

इंश्‍योरेंस का मार्केट 20 लाख करोड़ पर पहुंचने की उम्‍मीद

फाइनेंश‍ियल ईयर के अंत तक इंश्‍योरेंस सेक्‍टर का मार्केट बढ़कर 19.3 लाख करोड़ रुपये (222 बिलियन डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है. इस डील का क्‍लोज होना बजाज की बड़ी जीत मानी जा रही है. इसके साथ ही यह भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल पार्टनर्स से अलग होकर इंड‍िपेंडेंट रूप से आगे बढ़ने का संकेत भी है.

पॉलिसीहोल्डर्स पर क्‍या असर पड़ेगा?

बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) ने एलियांज की हिस्सेदारी खरीदकर इंश्योरेंस कंपनियों पर पूरा कंट्रोल ले लिया है. लेकिन कंपनी की तरफ से साफ क‍िया गया है क‍ि इस डील से पॉलिसीहोल्डर्स पर क‍िसी तरह का निगेट‍िव असर नहीं पड़ेगा. 8 जनवरी 2026 को क्‍लोज हुई इस 21,390 करोड़ रुपये की डील के बाद भी आपकी पॉलिसी पहले जैसी ही रहेगी. कंपनी की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि पुरानी पॉलिसी को री-इश्यू कराने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट सिस्टम में भी क‍िसी तरह का बदलाव नहीं आएगा.