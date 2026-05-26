बेंगलुरु-चेन्नई IndiGo फ्लाइट में धुआं दिखने से हड़कंप, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी

Indigo : IndiGo की बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट 6E 6017 में मंगलवार यानी 26 मई 2026 को उड़ान से पहले धुआं दिखाई देने की घटना सामने आई है. एहतियातन सुरक्षा प्रक्रिया के तहत तत्काल इवैक्यूएशन कराया गया. चेन्नई जाने वाली फ्लाइट 6E 6017 में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब टेकऑफ से पहले विमान के भीतर धुआं दिखाई दिया. फ्लाइट रनवे की तरफ बढ़ रही थी, तभी क्रू ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया. घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को तुरंत जानकारी दी गई.

'क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. निकासी के बाद सभी यात्रियों को वापस टर्मिनल ले जाया गया, जहां एयरलाइन की टीमें उनकी सहायता में जुटी रहीं. यात्रियों की यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए एयरलाइन ने दूसरे विमान की व्यवस्था की है. यह फ्लाइट जल्द ही चेन्नई के लिए रवाना की जाएगी। इंतजार के दौरान यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. फिलहाल विमान में धुआं उठने के कारणों की जांच की जा रही है.