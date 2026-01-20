Advertisement
घर में नहीं है दाने,अम्मा चली भुनाने...पेट में लगी आग तो बांग्लादेश को फिर आई भारत याद, यूनुस सरकार ने लगाई 2 लाख टन चावल की गुहार

India-Bangladesh Relation:  बांग्लादेश ने अपना पेट भरने के लिए एक बार फिर से भारत से अनाज भेजने की गुहार लगाई है.बांग्लादेश को 9 लाख टन चावल की जरूरत है.फिलहाल उसने भारत से 2 लाख टन उबले चावल  की मांग की है. भारत की ओर से बांग्लादेश को 2 लाख मीट्रिक टन उबले चावल भेजे जाएंगे. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 20, 2026, 04:53 PM IST
India Rice Export to Bangladesh: हिंसा और विद्रोह की आग में जल रहे बांग्लादेश के पास अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं.  हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे बांग्लादेश की थाली अब खाली हो गई है. जिस बांग्लादेश का वजूद भारत की वजह से हैं, वो अभी बहकावे में आकर उसी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है.  जो बांग्लादेश खाने से लेकर बिजली तक के लिए भारत पर निर्भर है, वो बीते एक साल से उसी को आंख दिखा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि "भूखे पेट भजन ना होइ गोपला". वही अब बांग्लादेश की हालात भी वैसे ही है.   

भारत के रहमो रकम पर बांग्लादेश ने फिर मांगा चावल  

बांग्लादेश ने फिर से भारत से चावल मांगा है. बांग्लादेश ने अपना पेट भरने के लिए एक बार फिर से भारत से अनाज भेजने की गुहार लगाई है.बांग्लादेश को 9 लाख टन चावल की जरूरत है.फिलहाल उसने भारत से 2 लाख टन उबले चावल  की मांग की है. भारत की ओर से बांग्लादेश को 2 लाख मीट्रिक टन उबले चावल भेजे जाएंगे.  भारत को टैरिफ का 'जख्म' देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

बांग्लादेश में अनाज की भारी कमी

बाढ़ और विद्रोह की वजह से बांग्लादेश में अनाज की भारी कमी हो गई है. हालात ऐसे ही कि अपने लोगों को पेट भरने के लिए भी उसके पास अनाज नहीं है. घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में तेज से भाग रही है. ऐसे में बांग्लादेश को फिर से भारत की याद आई. उसने भारत की 232 निजी कंपनियों से चावल भेजने की मदद मांगी है. भारतीय कंपनियों को  10 मार्च, 2026 तक चावल आयात करने की अनुमति दी गई है.  भारत के लिए बांग्लादेश चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है. इससे पहले अक्तूबर में भारत की ओर से बांग्लादेश को 50,000 टन चावल भेजे गए थे.  

चावल के अलावा भारत बांग्लादेश को क्या-क्या निर्यात करता है.  

भारत बांग्लादेश को मुख्य रूप से कपास धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, मसाले. चावल, बिजली और कंज्यूमर्स गुड्स भेजता रहा है.भारत के गेंहू, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसन, मसाले, फल, सब्जियां, कपास, रिफाइन, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, स्टील, दवाएं यहां तक की बिजली सप्लाई भी भारत से होती है.  भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. 2022-23 में दोनों देशों का कुल व्‍यापार करीब 16 अरब डॉलर का था. भारत बांग्लादेश से 2 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि बेचना 14 अरब डॉलर से अधिक का है.  सिर्फ लेनदेन ही नहीं भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए  8 अरब डॉलर भेजे. जिसकी मदद से वहां सड़कें, रेल, पोर्ट्स तैयार किए गए.  

भारत के बिना ठप हो जाएगा बांग्लादेश  

बांग्लादेश में बिजली के कुल सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी 17 फीसदी है. भारत की एक निजी कंपनी ही वहां अकेले हर दिन करीब 1500 मेगावाट की सप्लाई की सप्लाई करती है. चीन और पाकिस्तान के दम पर कूद रहे बांग्लादेश की 94 फीसदी सीमा भारत से सटी है.  किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत की माने तो भारत से जिस लागत पर उसे सस्ता सामान मिल जाता है, चीन या अमेरिका से नहीं मिल पाएगा. अगर भारत सख्ती दिखा दें तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा. वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी.बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा असर दिखेगा.जिस कीमत पर भारत बांग्लादेश को सामान बेचता है, उसे भाव पर दुनिया का कोई देश उसे नहीं दे सकता है.भारत के बिना उसका व्यापार संभव नहीं है. बांग्लादेश अपने सबसे बड़े उद्योग टेक्सटायल के लिए भारत से कपास खरीदकर वो सस्ते लेबर की बदौलत कपड़ा बनाकर दुनियाभर को बेचता है. भारत अपने कुल कपास और जूट का 35 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश को बेचता है.  बांग्लादेश की इकोनॉमी में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11 फीसदी की है. अगर भारत कपास की सप्लाई बंद कर दें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी.  यानी बांग्लादेश कितना भी उछल लें, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी इकोनॉमी भारत पर टिकी है.  

FAQ सवाल: क्या बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं?
जवाब: भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पहले मधुर थे. 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत से साथ दिया. जिसके बाद दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, लेकिन फिर सीमा विवादों, सांप्रदायिक तनावों की वजह से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए.  

सवाल:बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की है ?   

जवाब: साल 2025 युवाओं के प्रदर्शन ने बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दा पर भड़की हिंसा से बांग्लादेश अशांत हो गया. उसके बाद से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है.  

सवाल: बांग्लादेश में कितनी हिंदू आबादी है?
जवाब: साल 2022 की जनगणना के मुताबिक, बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16.5 करोड़ है, जिसमें से लगभग 7.95 प्रतिशत लोग हिंदू हैं.

