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US-Iran War : रिश्ते बर्बाद करने में नहीं छोड़ी कसर, अब भारत ही बना सहारा; जंग के बीच बांग्लादेश मंगवाएगा 45000 टन डीजल

बांग्लादेश को अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल मिलेगा. इससे पहले हाल ही में 5,000 टन डीजल की एक खेप भी वहां पहुंच चुकी है. इन आयातों को बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाएगा.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:27 PM IST
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US-Iran War : रिश्ते बर्बाद करने में नहीं छोड़ी कसर, अब भारत ही बना सहारा; जंग के बीच बांग्लादेश मंगवाएगा 45000 टन डीजल

Bangladesh Diesel Import Deal :  बांग्लादेश अप्रैल 2026 तक भारत से 45,000 टन अतिरिक्त डीजल आयात करेगा. ये जानकारी बांग्लादेश के एक अधिकारी ने दी है. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के जनरल मैनेजर (कमर्शियल और ऑपरेशंस) मुर्शेद होसैन आजाद ने बताया कि हाल ही में भारत से 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचा है और 18 या 19 मार्च के आसपास भारत से 5,000 टन डीजल की एक और खेप आने की उम्मीद है.

 40,000 टन अतिरिक्त डीजल आयात करने का प्रस्ताव मिला

बांग्लादेश को अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल मिलेगा. इससे पहले हाल ही में 5,000 टन डीजल की एक खेप भी वहां पहुंच चुकी है. इन आयातों को बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें भारत से 40,000 टन अतिरिक्त डीजल आयात करने का प्रस्ताव मिला है. जैसे ही सभी प्रोसीजरल काम- जैसे एलसी (LC) खोलना और अन्य औपचारिकता पूरी हो जाएंगी. ये 40,000 टन डीजल भी अप्रैल तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा.

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बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन

भारत और बांग्लादेश के बीच पहले डीजल का आयात भारत से ट्रेन वैगनों के जरिए किया जाता था. बाद में बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू होने के बाद ये व्यवस्था बदल गई है. मार्च 2023 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था. तब से डीजल का आयात इसी पाइपलाइन के माध्यम से किया जा रहा है. इस पाइपलाइन के जरिए भारत की सरकारी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो तक नियमित रूप से डीजल की सप्लाई की जाती है.

सुधर रहे हैं बांग्लादेश भारत के रिश्ते!

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार ने इस पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल का आयात रोक दिया था. हालांकि चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार सत्ता में आई, तो पिछले कुछ दिनों में इस पाइपलाइन के जरिए डीजल का आयात फिर से शुरू हो गया. इसी के तहत हाल ही में 5,000 टन डीजल की खेप पहुंची है.

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण बांग्लादेश में मोटरसाइकिलों और वाहनों के लिए ईंधन लेने के लिए पेट्रोल और डीजल पंपों पर भारी भीड़ देखी गई थी. घबराहट में होने वाली खरीदारी (पैनिक बाइंग) को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ईंधन की बिक्री पर राशनिंग (सीमित बिक्री) लागू कर दी थी. हालांकि, अब सरकार ने ये प्रतिबंध हटा दिया है. बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद है. इस अवसर पर लोगों को बड़े शहरों से अपने गांवों तक आसानी से यात्रा करने और परिवार व रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने ईंधन की बिक्री पर लगी राशनिंग हटा दी है.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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