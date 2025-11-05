बांग्लादेश-अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, सोयाबीन पर 1 अरब डॉलर के सौदे पर बनी सहमति

Bangladesh Trade with US : बांग्लादेश की कंपनियों ने अमेरिकी सोयाबीन के लिए 1 अरब डॉलर के सौदे पर किया हस्ताक्षर कर दिया है. ढाका में अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि बांग्लादेश की टॉप तीन सोया क्रशिंग कंपनियों- मेघना ग्रुप, सिटी ग्रुप और डेल्टा एग्रो ने अगले 12 महीनों में अमेरिका से 1 अरब डॉलर के सोयाबीन खरीदने का समझौता किया है. ये ऐतिहासिक समझौता US सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल (USSEC) के साथ किया गया है, जो अमेरिकी सोयाबीन किसानों के हितों का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है.

बिक्री तीन गुना बढ़ने की उम्मीद

अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि ये सौदा बांग्लादेश को अमेरिकी निर्यात के लिए एक मुख्य बाजार के रूप में दर्शाता है. अमेरिका के प्रतिनिधि जैकबसन ने बताया कि इस समझौते के बाद अमेरिका से बांग्लादेश को सोयाबीन की बिक्री तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, ये व्यापारिक सौदे मंगलवार को ढाका के शेरेटन होटल में आयोजित दो अलग-अलग समारोहों में हुए, जिनमें आयातक, उद्योग प्रतिनिधि, राजनयिक और व्यावसायिक नेता शामिल हुए.

मजबूत होगा व्यापार

अमेरिका के प्रतिनिधि जैकबसन ने कहा कि वाशिंगटन और ढाका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग, विशेषकर कृषि क्षेत्र में और गहराने की दिशा में काम जारी है. उन्होंने बताया, साल 2024 से 2025 के बीच अमेरिका का लक्ष्य बांग्लादेश को कृषि निर्यात को 779 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है. समझौता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका से बांग्लादेश को सोयाबीन मील (Soybean Meal) का निर्यात 2023 में 5 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 20 मिलियन डॉलर हो गया है और इस साल ये 86 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. अमेरिकी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि USSEC के साथ ये समझौता अमेरिका और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है और ये इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश में हाई क्वालिटी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है.