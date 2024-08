Air India और IndiGo ने ढाका जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, बांग्लादेश में तख्तापलट की वजह से लिया फैसला

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने ढाका जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए एयर इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश के वर्तमान हालात को देखते हुए हमने ढाका से आने-जाने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

एयरलाइन ने आगे कहा है कि हम लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ढाका से आने-जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले यात्रियों को रिशिड्यूलिंग और कैंसिलेशन चार्ज से छूट की पेशकश कर रहे हैं. यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है. अधिक जानकारी के लिए यात्री एयर इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 011-69329333 / 011-69329999 पर कॉल कर सकते हैं.

IMPORTANT UPDATE

In view of the emerging situation in Bangladesh, we have cancelled the scheduled operation of our flights to and from Dhaka with immediate effect. We are continuously monitoring the situation and are extending support to our passengers with confirmed bookings…

