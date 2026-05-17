Bank 5 Day Working Update: देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी और अहम खबर आ रही है. बैंकों में पांच दिन काम करने (5 Day Working) की पुरानी मांग फिर से तेज हो गई है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) ने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को च‍िट्ठी ल‍िखकर लंबे समय से लंबित प्रपोजल को तुरंत लागू करने की गुहार लगाई है. बैंक अधिकारियों के संगठन का कहना है कि अब समय आ गया है जब पांच दिन के वर्क‍िंग वीक को कर्मचारियों की मांग के रूप में नहीं, बल्कि देश हित में देखा जाना चाहिए. इस कदम से न केवल कर्मचारियों को राहत म‍िलेगी, बल्कि ईंधन संरक्षण, एनर्जी सेव‍िंग और बैंकों की काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी.

प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी च‍िट्ठी में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने कई अहम तर्क दिए हैं. संगठन का कहना है कि बैंकिंग इंडस्‍ट्री अन्‍य कई सेक्‍टर की तरह पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से काम करने वाले मॉडल पर नहीं चल सकती. बैंक की ब्रांच का संचालन, नकदी मैनेज करना, कस्‍टमर सर्व‍िस और फाइनेंश‍ियल समावेशन जैसी गतिविधियों के लिए कर्मचारियों का फ‍िज‍िकली उपस्थित होना जरूरी होता है. ऐसे में शारीर‍िक और मेंटली टेंशन को कम करने के लिए वर्क‍िंग वीक को तर्कसंगत बनाना ही सबसे सही उपाय है.

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ईंधन की बचत होगी और ट्रैफ‍िक का दवाब कम होगा

संगठन के अनुसार यद‍ि हफ्ते में पांच द‍िन काम करने का नियम लागू होता है, तो इससे ईंधन की भारी बचत होगी और सड़क पर ट्रैफ‍िक का दवाब कम होगा. शनिवार को बैंक ब्रांच बंद रहने से बिजली की भी बड़ी बचत हो सकेगी. अक्सर कहा जाता है क‍ि यद‍ि शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे, तो आम जनता को परेशानी हो सकती है. इस पर सफाई देते हुए यूनियन ने कहा कि आज के दौर में बैंकिंग सर्व‍िस का तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है. ग्राहक अब 24 घंटै यूपीआई (UPI), इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम (ATM) और कैश ड‍िपॉज‍िट मशीनों जैसी डिजिटल सुविधाओं का यूज कर रहे हैं.

सरकार लगातार तेल की बचत पर जोर दे रही

इस माहौल में पांच दिन का वर्क‍िंग वीक लागू होने से जनता के लिए बैंक‍िंग सर्व‍िस बाधित नहीं होगी. इस मांग को दोबारा उठाने के पीछे ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमते है. सरकार लगातार तेल की बचत करने पर जोर दे रही है. पीएम मोदी ने हाल ही में गैर-जरूरी यात्राओं को कम करने और ईंधन बचाने की अपील की थी. बैंक यूनियन का मानना है कि उनका यह प्रपोजल सरकार के इसी मकसद का सपोर्ट करता है. च‍िट्ठी में इस बात का भी ज‍िक्र क‍िया गया है क‍ि देश के कई बड़े सरकारी संस्थान जैसे आरबीआई (RBI), एलआईसी (LIC) और शेयर मार्केट पहले से ही हफ्ते में पांच दिन के शेड्यूल पर काम कर रहे हैं.

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इंडस्‍ट्री लेवल पर पहले ही विस्तार से बाचीत हो चुकी

यूनियन के अनुसार इस मामले पर इंडस्‍ट्री लेवल पर पहले ही विस्तार से बाचीत हो चुकी है और सैलरी समझौते के प्रोसेस के दौरान इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति भी मिल चुकी है. बैंक यूनियन और अधिकारियों के संगठनों ने यह साफ किया है कि यदि यह नियम लागू होता है तो कस्‍टमर की सुविधाओं को पूरा करने के लिए रोजान के कामकाज के घंटों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो अभी पब्‍ल‍िक और अधिकांश प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.