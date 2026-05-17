Advertisement
trendingNow13220469
Hindi NewsबिजनेसBank 5 Days Working: देशभर के बैंकों में शुरू होगा 5 डे वर्क‍िंग स‍िस्‍टम? पीएम मोदी की अपील के बीच आया बड़ा अपडेट

Bank 5 Days Working: देशभर के बैंकों में शुरू होगा 5 डे वर्क‍िंग स‍िस्‍टम? पीएम मोदी की अपील के बीच आया बड़ा अपडेट

RBI: बैंक यून‍ियनों की तरफ से पांच द‍िन का कामकाजी सप्‍ताह लागू क‍िये जाने की लंबे समय से मांग हो रही है. लेक‍िन अब AIBOC की तरफ से इस मामले में पीएम मोदी को च‍िट्ठी ल‍िखी गई है. पूरे मामले में अब तक क्‍या है अपडेट?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 17, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Bank 5 Day Working Update: देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी और अहम खबर आ रही है. बैंकों में पांच दिन काम करने (5 Day Working) की पुरानी मांग फिर से तेज हो गई है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) ने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को च‍िट्ठी ल‍िखकर लंबे समय से लंबित प्रपोजल को तुरंत लागू करने की गुहार लगाई है. बैंक अधिकारियों के संगठन का कहना है कि अब समय आ गया है जब पांच दिन के वर्क‍िंग वीक को कर्मचारियों की मांग के रूप में नहीं, बल्कि देश हित में देखा जाना चाहिए. इस कदम से न केवल कर्मचारियों को राहत म‍िलेगी, बल्कि ईंधन संरक्षण, एनर्जी सेव‍िंग और बैंकों की काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी.

प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी च‍िट्ठी में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने कई अहम तर्क दिए हैं. संगठन का कहना है कि बैंकिंग इंडस्‍ट्री अन्‍य कई सेक्‍टर की तरह पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से काम करने वाले मॉडल पर नहीं चल सकती. बैंक की ब्रांच का संचालन, नकदी मैनेज करना, कस्‍टमर सर्व‍िस और फाइनेंश‍ियल समावेशन जैसी गतिविधियों के लिए कर्मचारियों का फ‍िज‍िकली उपस्थित होना जरूरी होता है. ऐसे में शारीर‍िक और मेंटली टेंशन को कम करने के लिए वर्क‍िंग वीक को तर्कसंगत बनाना ही सबसे सही उपाय है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी की अपील का असर! 61% लोगों ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने का लिया फैसला

Add Zee News as a Preferred Source

ईंधन की बचत होगी और ट्रैफ‍िक का दवाब कम होगा

संगठन के अनुसार यद‍ि हफ्ते में पांच द‍िन काम करने का नियम लागू होता है, तो इससे ईंधन की भारी बचत होगी और सड़क पर ट्रैफ‍िक का दवाब कम होगा. शनिवार को बैंक ब्रांच बंद रहने से बिजली की भी बड़ी बचत हो सकेगी. अक्सर कहा जाता है क‍ि यद‍ि शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे, तो आम जनता को परेशानी हो सकती है. इस पर सफाई देते हुए यूनियन ने कहा कि आज के दौर में बैंकिंग सर्व‍िस का तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है. ग्राहक अब 24 घंटै यूपीआई (UPI), इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम (ATM) और कैश ड‍िपॉज‍िट मशीनों जैसी डिजिटल सुविधाओं का यूज कर रहे हैं.

सरकार लगातार तेल की बचत पर जोर दे रही

इस माहौल में पांच दिन का वर्क‍िंग वीक लागू होने से जनता के लिए बैंक‍िंग सर्व‍िस बाधित नहीं होगी. इस मांग को दोबारा उठाने के पीछे ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमते है. सरकार लगातार तेल की बचत करने पर जोर दे रही है. पीएम मोदी ने हाल ही में गैर-जरूरी यात्राओं को कम करने और ईंधन बचाने की अपील की थी. बैंक यूनियन का मानना है कि उनका यह प्रपोजल सरकार के इसी मकसद का सपोर्ट करता है. च‍िट्ठी में इस बात का भी ज‍िक्र क‍िया गया है क‍ि देश के कई बड़े सरकारी संस्थान जैसे आरबीआई (RBI), एलआईसी (LIC) और शेयर मार्केट पहले से ही हफ्ते में पांच दिन के शेड्यूल पर काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्यों बेसिक सैलरी में DA मर्ज करवाना चाहते हैं कर्मचारी? आयोग के सामने रखी ये डिमांड

इंडस्‍ट्री लेवल पर पहले ही विस्तार से बाचीत हो चुकी

यूनियन के अनुसार इस मामले पर इंडस्‍ट्री लेवल पर पहले ही विस्तार से बाचीत हो चुकी है और सैलरी समझौते के प्रोसेस के दौरान इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति भी मिल चुकी है. बैंक यूनियन और अधिकारियों के संगठनों ने यह साफ किया है कि यदि यह नियम लागू होता है तो कस्‍टमर की सुविधाओं को पूरा करने के लिए रोजान के कामकाज के घंटों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो अभी पब्‍ल‍िक और अधिकांश प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

BankRBI

Trending news

प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
fertilizer scam
प्लाईवुड कंपनियों का काला सच! किसानों का यूरिया कैसे पहुंच रहा फैक्ट्रियों तक?
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
petrol
रोज बाइक-स्कूटी और कार से जाते हैं ऑफिस, तो पेट्रोल भरवाने से पहले रट लें ये बातें
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
History of Rabri
शाही दावतों की थी शान, आज भी खाते हैं लोग....रबड़ी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं?
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
ocean
मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया?
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ