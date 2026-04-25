Cash Management System in ATM: बैंक की छुट्टी वाले द‍िन भी एटीएम, नेट बैंक‍िंग या एनईएफटी के जर‍िये आप अपनी जरूरी का काम कर पाते हैं. नेट बैंक‍िंग के ल‍िएण्‍ तो टेक्‍न‍िकल सपोर्ट की जरूरत होती है. लेक‍िन छुट्टी वाले द‍िन एटीएम में कैश की कमी नहीं होती. बैंक की लंबे समय के लि‍ए छुट्ट‍ियां होती हैं, इस दौरान आप जैसे सैकड़ों कस्‍टमर पैसा न‍िकालकर ले जाते हैं. लेक‍िन फ‍िर भी एटीएम में कैश की कमी नहीं होती. आख‍िर एटीएम मशीनों में पैसा कौन भरता है और यह कैसे पता चलता है क‍ि क‍िस एटीएम में कैश की जरूरत है? आइए समझते हैं इसका पूरा स‍िस्‍टम-

दरअसल, बैंक बंद होने के बावजूद एटीएम में कैश की क‍िल्‍लत नहीं होती. ऐसा इसल‍िए होता है...क्‍योंक‍ि बैंक मैनेजमेंट की तरफ से 'कैश मैनेजमेंट कंपनियों' (CMC) को आउटसोर्स किया जाता है. ये एजेंस‍ियां सैटरडे-संडे के अलावा छुट्ट‍ियों वाले द‍िन भी काम करती हैं. सॉफ्टवेयर के जर‍िये एटीएम के बैलेंस की रियल-टाइम निगरानी होती है. जैसे ही कैश एक तय ल‍िमि‍ट से कम होता है, कैश मैनेज करने वाली एजेंसी या कंपनी को अलर्ट म‍िल जाता है. इसके बाद स‍िक्‍योर‍िटी कस्‍टडी में कैश वैन वहां पहुंचकर 'कैसेट' (नोट रखने का बॉक्स) बदल देती है. यह पूरा प्रोसेस कड़ी सुरक्षा और डिजिटल ट्रैकिंग से होता है.

लंबी छुट्टी होने पर भी कहां से आता है पैसा?

आप खुद सोच‍िए कई बार बैंक की लंबी-लंबी छुट्ट‍ियों के दौरान एटीएम में कैश की कमी नहीं होती. आप अपनी जरूरत में एटीएम पर जाकर कार्ड स्‍वाइप करके कैश न‍िकाल सकते हैं. ऐसे में शायद आपके द‍िमाग में भी आया हो क‍ि बैंक का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं है तो ये नोट एटीएम में आए कहां से? क्या बैंक वाले छुट्टी से पहले इतना पैसा भर देते हैं क‍ि वह हफ्तों तक चलता है?

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24x7 काम करती हैं कंपन‍ियां

हकीकत इससे एकदम अलग है, एटीएम की दुन‍िया एकदम अलग है. बैंकों ने कैश भरने का काम खुद करना करीब-करीब बंद कर द‍िया है. कैश र‍िफ‍िल करने के ल‍िए बैंकों की तरफ से थर्ड पार्टी (Third Party) यानी कैश मैनेजमेंट कंपनियों (CMC) को कॉन्‍ट्रैक्‍ट द‍िया जाता है. ये कंपन‍ियां इसके लि‍ए बैंकों से चार्ज करती हैं और 24 घंटे, 365 दिन काम करती हैं. इन कंपन‍ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क‍ि संडे या कोई त्योहार. इनका काम बस यही ध्‍यान रखना है क‍ि शहर का कोई भी एटीएम 'आउट ऑफ कैश' न हो. एटीएम में कैश पहुंचने की कहानी बैंक की तिजोरी से आपकी जेब तक पहुंचती है. आइए जानते हैं कैसे?

आउटसोर्सिंग

अध‍िकतर बड़े बैंक एटीएम में कैश र‍िफ‍िल करने का काम खुद नहीं करते. वे इस काम के ल‍िए सीएमएस (CMS), 'ब्रिंक्स' (Brink's) या 'राइटगार्ड' जैसी कैश मैनेजमेंट कंपनियों से करार करते हैं. ये कंपन‍ियां कैश र‍िफ‍िल करने के ल‍िए 'कैश चेस्ट' (बड़ी तिजोरी) से पैसा कलेक्‍ट कर उसे अलग-अलग एटीएम तक पहुंचाती हैं.

रियल-टाइम मॉनिटरिंग

हर एटीएम सॉफ्टवेयर के जरिये बैंक के मुख्‍य सर्वर और कैश एजेंसी के कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है. आपके पैसा न‍िकालने के साथ ही स‍िस्‍टम अपडेट हो जाता है. एजेंसी के पास एक डैशबोर्ड होता है जो क‍ि एक तय ल‍िम‍िट से पैसा कम होने पर 'रेड अलर्ट' देता है.

कैश वैन और स‍िक्‍योर‍िटी

क‍िसी एटीएम में पैसा कम होता है तो बैंक से जुड़ी एजेंसी अपनी 'कैश वैन' को उस रूट पर भेजती है. वैन में जीपीएस (GPS) लगा होता है और इनके साथ गार्ड होते हैं. ये गार्ड लाइसेंसधारी बंदूक से लैस होते हैं. वैन को बाहर से भी पूरा कवर करके रखा जाता है. यहां तक कि उसमें शीशे तक नहीं होते. वैन के अंदर एक खास 'सेफ' होती है, ज‍िसे तय कोड से ही खोला जा सकता है.

एटीएम में कैसे रखे जाते हैं नोट?

एटीएम के अंदर नोट खुले नहीं रखे जाते. इसके ल‍िए एटीएम के अंदर लोहे की कैसेट होती हैं, इन्‍हें आप लोहे के बॉक्‍स भी कह सकते हैं. ये कैसेट अलग-अलग नोट के ह‍िसाब से होते हैं, ज‍िनकी संख्‍या तीन से चार तक होती है. कैश र‍िफ‍िल करने वाली एजेंसी के कर्मचारी पुराने खाली बॉक्स को न‍िकालकर दूसरे भरे हुए बॉक्स लगा देते हैं. इस प्रोसे को 'कैसेट स्वैप' कहा जाता है.

छुट्टियों के लिए क्‍या रहती है तैयारी?

त्योहारों या लंबी छुट्ट‍ियों के दौरान कैश की डिमांड बढ़ने पर एजेंस‍ियां पहले से ही 'डिमांड फॉरकास्टिंग' करती हैं. छुट्टियों से पहले एटीएम में उनकी क्षमता के अनुसार अधिकतम कैश भर दिया जाता है. इसके अलावा भी छुट्टी वाले द‍िन कैश वैन की कुछ टीम 'स्टैंडबाय' पर रहती हैं. ये टीम कहीं पर अचानक भीड़ बढ़ने और कैश क्राइस‍िस होने पर वहां कैश पहुंचा देती हैं.