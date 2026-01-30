फिर होगी देशभर में हड़ताल, इस दिन बंद रहेंगे बैंक; लेबर कानूनों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई को तैयार बैंक संगठन

Bank Nationwide Strike : ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसे प्रमुख बैंक संगठनों ने अपनी यूनिट्स और मेंबर्स से 12 फरवरी 2026 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (CTUs) के साथ देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है.

क्यों हो रही है हड़ताल?

देशभर में हड़ताल में शामिल होने का आह्वान सरकार द्वारा नवंबर में मौजूदा 29 लेबर कानूनों को बदलने के लिए नोटिफाई चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों' का विरोध करने के लिए है. AIBOA के जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन ने बताया कि उनका संगठन 12 फरवरी 2026 को CTU की हड़ताल को समर्थन दे रहा है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से हड़ताल के दिन क्लर्क का काम न करने की भी अपील की है.

March on to Nationwide General Strike on 12th February, 2026#AIBEA pic.twitter.com/jb9RlFazKz — CH VENKATACHALAM (@ChVenkatachalam) January 30, 2026

5-दिन का वर्किंग वीक की मांग

इस लेटर में दावा किया गया है कि बैंक एसोसिएशन वर्क-लाइफ-बैलेंस के लिए लड़ रहे हैं और एक हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग की मांग कर रहे हैं. AIBEA, AIBOA और BFI के जनरल सेक्रेटरी द्वारा 28 जनवरी 2026 को लेटर लिखा गया है. ये लेटर बैंकों के सदस्यों और यूनिट्स को भेजा गया है. 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने के कई कारण बताए गए हैं.

लेबर कोड्स को लेकर चिंताएं जताई गईं

यूनियनों के मुताबिक, नए लेबर कोड्स ट्रेड यूनियन के कामकाज, सौदेबाजी और मजदूरों के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं. इस नोटिफिकेशन को लंबे काम के घंटे, छंटनी के नियमों को आसान बनाने और बैंकिंग सहित सभी सेक्टरों में मजदूरों के लिए कानूनी सुरक्षा के दायरे को सीमित करने वाला माना जा रहा है.

बैंक यूनियनों के मुद्दे

बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को मजबूत करने, निजीकरण और विनिवेश का विरोध करना, IDBI बैंक की बिक्री रोकना और बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में हालिया बढ़ोतरी को वापस लेने जैसे मुद्दों को उठाया है. यूनियनों ने भर्ती, आउटसोर्सिंग, पेंशन सिस्टम और सर्विस चार्ज से संबंधित मांगों को भी दोहराया है. हड़ताल से पहले एक आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है. इसमें जनसभाएं करना, पोस्टर अभियान, सोशल मीडिया पर प्रचार, प्रदर्शन और सभी केंद्रों पर बैज पहनना शामिल है. 12 फरवरी 2026 को रैलियों और प्रदर्शनों के साथ एक पूरे दिन की हड़ताल की योजना है.

बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी

यूनियनों ने पुष्टि की है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया गया है. बैंक कर्मचारियों से बैंकिंग उद्योग में हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया गया है.