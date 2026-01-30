Advertisement
trendingNow13091940
Hindi Newsबिजनेसफिर होगी देशभर में हड़ताल, इस दिन बंद रहेंगे बैंक; लेबर कानूनों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई को तैयार बैंक संगठन

फिर होगी देशभर में हड़ताल, इस दिन बंद रहेंगे बैंक; लेबर कानूनों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई को तैयार बैंक संगठन

 ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसे प्रमुख बैंक संगठनों ने अपनी यूनिट्स और मेंबर्स से 12 फरवरी 2026 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (CTUs) के साथ देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होन

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर होगी देशभर में हड़ताल, इस दिन बंद रहेंगे बैंक; लेबर कानूनों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई को तैयार बैंक संगठन

Bank Nationwide Strike : ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसे प्रमुख बैंक संगठनों ने अपनी यूनिट्स और मेंबर्स से 12 फरवरी 2026 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (CTUs) के साथ देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है.

क्यों हो रही है हड़ताल?

देशभर में हड़ताल में शामिल होने का आह्वान सरकार द्वारा नवंबर में मौजूदा 29 लेबर कानूनों को बदलने के लिए नोटिफाई चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों' का विरोध करने के लिए है. AIBOA के जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन ने बताया कि उनका संगठन 12 फरवरी 2026 को CTU की हड़ताल को समर्थन दे रहा है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से हड़ताल के दिन क्लर्क का काम न करने की भी अपील की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

5-दिन का वर्किंग वीक की मांग

इस लेटर में दावा किया गया है कि बैंक एसोसिएशन वर्क-लाइफ-बैलेंस के लिए लड़ रहे हैं और एक हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग की मांग कर रहे हैं. AIBEA, AIBOA और BFI के जनरल सेक्रेटरी द्वारा 28 जनवरी 2026 को लेटर लिखा गया है. ये लेटर बैंकों के सदस्यों और यूनिट्स को भेजा गया है. 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने के कई कारण बताए गए हैं. 

लेबर कोड्स को लेकर चिंताएं जताई गईं

यूनियनों के मुताबिक, नए लेबर कोड्स ट्रेड यूनियन के कामकाज, सौदेबाजी और मजदूरों के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं. इस नोटिफिकेशन को लंबे काम के घंटे, छंटनी के नियमों को आसान बनाने और बैंकिंग सहित सभी सेक्टरों में मजदूरों के लिए कानूनी सुरक्षा के दायरे को सीमित करने वाला माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें : TAX नहीं बजट में होगा टैरिफ का इलाज! लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार'

बैंक यूनियनों के मुद्दे

बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को मजबूत करने, निजीकरण और विनिवेश का विरोध करना, IDBI बैंक की बिक्री रोकना और बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में हालिया बढ़ोतरी को वापस लेने जैसे मुद्दों को उठाया है. यूनियनों ने भर्ती, आउटसोर्सिंग, पेंशन सिस्टम और सर्विस चार्ज से संबंधित मांगों को भी दोहराया है. हड़ताल से पहले एक आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है. इसमें जनसभाएं करना, पोस्टर अभियान, सोशल मीडिया पर प्रचार, प्रदर्शन और सभी केंद्रों पर बैज पहनना शामिल है. 12 फरवरी 2026 को रैलियों और प्रदर्शनों के साथ एक पूरे दिन की हड़ताल की योजना है.

बैंकिंग सेक्टर की भागीदारी

यूनियनों ने पुष्टि की है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया गया है. बैंक कर्मचारियों से बैंकिंग उद्योग में हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से भाग लेने का आह्वान किया गया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

nationwide strike

Trending news

400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया