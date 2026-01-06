Bank Employees Strike : जनवरी में इस दिन से लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए क्या है कारण?

Bank Employees Strike : देश भर में बैंक कर्मचारी लगातार 5-दिन के वर्किंग वीक की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है. अब, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बैंक एसोसिएशन ने 27 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की है. सभी बैंक कर्मचारी यूनियनों के एक संयुक्त मंच, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने मंगलवार 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की है. इस हड़ताल से पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बैंकों के कामकाज पर असर पड़ेगा.

हड़ताल की घोषणा 4 जनवरी को हुई

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) द्वारा हड़ताल की घोषणा 4 जनवरी को जारी एक सर्कुलर के जरिए की गई थी. सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार ने लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जबकि मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन समझौते के दौरान इस मुद्दे पर एक समझौता हुआ था. ये समझौता इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच हुआ था.

बैंक तीन दिनों तक बंद रहेंगे

25 जनवरी को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण राष्ट्रीय अवकाश है. इसलिए, बैंक बंद रहेंगे. 27 जनवरी को बैंक काम नहीं करेंगे क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई है. इसलिए लगातार तीन दिनों तक पूरे भारत में बैंक काम नहीं करेंगे.

बैंक कर्मचारियों की मांगें क्या हैं?

बैंक यूनियन चाहते हैं कि बैंक सोमवार से शुक्रवार तक काम करें और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए. फिलहाल, बैंक सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। यूनियनों का कहना है कि बाकी दो शनिवार को भी छुट्टी होनी चाहिए. हालांकि, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है.

16 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

RBI बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, जनवरी 2026 में भारत के अलग-अलग हिस्सों में बैंक 16 दिनों तक बंद रहेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जगहों पर सभी बैंक 16 दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि बैंक छुट्टियां स्थानीय त्योहारों और रीति-रिवाजों के आधार पर हर क्षेत्र में अलग-अलग होती हैं. जनवरी में कई त्योहारों की बैंक छुट्टियां हैं, जिनमें मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और भी बहुत कुछ शामिल हैं. गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय बैंक छुट्टी होती है, जब पूरे भारत में सभी बैंक बंद रहेंगे.

दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे

पूरे भारत में हर रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. भारत में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बैंक और HDFC बैंक सहित अन्य बैंक भी जनवरी में राज्यों के हिसाब से बैंक छुट्टियों पर बंद रहेंगे.

जनवरी 2026 में बैंक हॉलिडे: पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 में 16 तक बैंक छुट्टियां हैं. यहां बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट दी गई है.

1 जनवरी – नए साल / गान-नगाई के कारण तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बैंक बंद रहेंगे.

2 जनवरी – नए साल के जश्न / मन्नम जयंती के कारण मिजोरम और केरल में बैंक बंद रहेंगे.

3 जनवरी – हजरत अली के जन्मदिन के कारण उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

12 जनवरी – स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के कारण पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे.

14 जनवरी – मकर संक्रांति / माघ बिहू के कारण गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम में बैंक बंद रहेंगे.

15 जनवरी – उत्तरायण पुण्यकाल / पोंगल / माघे संक्रांति / मकर संक्रांति के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे.

16 जनवरी – तिरुवल्लुवर दिवस के कारण तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे.

17 जनवरी – उझावर तिरुनाल के कारण तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे.

23 जनवरी – नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन / सरस्वती पूजा (श्री पंचमी) / वीर सुरेंद्र साई जयंती / बसंत पंचमी के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस के कारण भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे.

त्योहारों और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों के कारण बैंक हॉलिडे के अलावा, बैंक वीकेंड पर भी बंद रहेंगे.