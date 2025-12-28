Bank FD: SBI से लेकर केनरा बैंक तक...पिछले 5 वर्षों में इन सरकारी बैंकों ने बनाया मालामाल

Government bank Fixed Deposit (FD) returns: नौकरी के साथ-साथ भविष्य के लिए लोग सैलरी में से पैसों की बचत भी करते हैं. यह बचत किसी जरूरी काम, इमरजेंसी और बच्चों की पढ़ाई, शादी समेत अन्य कामों के लिए की जाती है. इसके लिए पैसों को कोई शेयर बाजार में निवेश करता है तो कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जमा करता है. कई लोग एकमुश्त पैसों को किसी अच्छी FD Scheme में जमा कर देते हैं, जो निवेश का एक सुरक्षित तरीका भी माना गया है. इसमें एक निश्चित समय में तय ब्याद दर से पैसे मिल जाते हैं. इस बीच हम यहां एफडी को लेकर कुछ सरकारी बैकों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में Fixed Deposit (FD) से अपने ग्राहकों व निवेशकों को मालामाल बनाया है. इन सरकारी बैंकों में SBI से लेकर केनरा बैंक तक के नाम शामिल हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

सरकारी बैंकों के द्वारा 5 साल में एफडी रिटर्न

यहां हम सरकारी बैंकों के द्वारा पिछले 5 वर्षों में एफडी पर दिए गए रिटर्न की बात कर रहे हैं. इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के नाम शामिल हैं. इन बैंकों के द्वारा एफडी पर पिछले पांच वर्षों में 5.90 फीसदी से लेकर 6.40 फीसदी तक ब्याज दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 5 वर्षों में 6.40% तक ब्याज

> स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): 6.05 फीसदी

> बैंक ऑफ इंडिया: 6 फीसदी

> पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 6.25 फीसदी

> केनरा बैंक: 5.90 फीसदी

> बैंक ऑफ बड़ौदा: 6.40 फीसदी

> इंडियन बैंक: 6 फीसदी

> पंजाब एंड सिंध बैंक: 5.95 फीसदी

यह भी पढ़ें- SBI को तगड़ा झटका! टॉप 10 में से 7 कंपनियों ₹35,439 करोड़ की चपत, जानें किसे हुआ कितना घाटा?

पिछले एक साल में एफडी रेट

> स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): 6.25 फीसदी

> बैंक ऑफ इंडिया: 6.25 फीसदी

> पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 6.25 फीसदी

> केनरा बैंक: 5.90 फीसदी

> इंडियन बैंक: 6. 10 फीसदी

> पंजाब एंड सिंध बैंक: 5.85 फीसदी

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.