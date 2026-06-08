Bank FD Rates June 2026: अगर आप भी अपनी जमा पर बेहतर रिटर्न पाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जून 2026 में देश के बैंकिंग सेक्टर में एफडी पर जबरदस्त ब्याज मिल रहा है. कुछ बैंक अपने कस्टर को एफडी पर सालाना 8.10 फीसदी तक का ब्याज दे रहे हैं. ऐसे में किसी भी बैंक में पैसा जमा करने से पहले आपको अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर के बारे में पता होना चाहिए. पैसा जमा करने के लिए एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और पीएनबी (PNB) निवेशकों की पहली पसंद रहते हैं. लेकिन कई प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक दिग्गज बैंकों से ज्यादा आकर्षक ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं.
आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने के बाद निवेश करने वाले इस बात को लेकर सतर्क हैं कि उन्हें अपनी सेविंग पर सबसे बेहतरीन रिटर्न कहां मिल सकता है. ऐसे में जून 2026 में सरकारी, प्राइवेट, विदेशी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बीच कस्टमर्स को लुभाने के लिए होड़ मची है.
यदि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंकों की बात करें तो इस समय पंजाब एंड सिंध बैंक अपने कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है. यह बैंक 666 दिन की स्पेशल एफडी पर 6.75 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहा है. इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया तीन साल वाली एफडी पर 6.70 प्रतिशत सालाना का ब्याज दे रहा है. यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ चुनिंदा अवधि के लिए 6.65 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहे हैं. केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पीएनबी में 6.60 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है. एसबीआई 444 दिन वाली 'अमृत वृष्टि' स्कीम के तहत 6.45 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहा है.
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर नजर डालें तो बड़े नामी बैंक के मुकाबले छोटे प्राइवेट बैंक ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर में डीसीबी बैंक इस समय सबसे आगे चल रहा है. यहां 24 से लेकर 25 महीने से कम की एफडी पर 7.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. सीएसबी बैंक 18 महीने की अवधि के लिए 7.35 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है. एसबीएम बैंक इंडिया अपने कस्टमर को 7.30 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रहा है. बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चुनिंदा अवधि पर 7.25 प्रतिशत का ब्याज दे रही है. आरबीएल बैंक में अधिकतम ब्याज दर 7.20 प्रतिशत की है. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अधिकतम 6.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहे हैं.
भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों की ब्याज दर में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. इनमें डॉयचे बैंक सबसे ज्यादा आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहा है. एक साल से ज्यादा और दो साल से कम वाली एफडी पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है. इसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नंबर है, जो एक साल से लेकर 376 दिन तक की एफडी पर ग्राहकों को 6.60 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है. दूसरी तरफ, एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) कुछ सिलेक्टिड अवधि के लिए अधिकतम 5.50 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है.
जून 2026 में स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने ब्याज दर के मामले में बड़े-बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.80 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दर 7.77 प्रतिशत की है. इसके अलावा ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहे हैं. इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.40 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है.
(डिस्क्लेमर: ऊपर बताई गई ब्याज दरें जून 2026 तक संबंधित बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों और जानकारी पर बेस्ड है। इनमें बैंक अपनी पॉलिसी के अनुसार कभी भी बदलाव कर सकते हैं।)