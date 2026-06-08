Bank FD Rates June 2026: अगर आप भी अपनी जमा पर बेहतर रिटर्न पाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जून 2026 में देश के बैंक‍िंग सेक्‍टर में एफडी पर जबरदस्त ब्याज मिल रहा है. कुछ बैंक अपने कस्‍टर को एफडी पर सालाना 8.10 फीसदी तक का ब्याज दे रहे हैं. ऐसे में किसी भी बैंक में पैसा जमा करने से पहले आपको अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर के बारे में पता होना चाह‍िए. पैसा जमा करने के ल‍िए एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और पीएनबी (PNB) निवेशकों की पहली पसंद रहते हैं. लेकिन कई प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक द‍िग्‍गज बैंकों से ज्‍यादा आकर्षक ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं.