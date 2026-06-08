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SBI-HDFC-ICICI-PNB या कोई और? कौन सा बैंक जून में दे रहा एफडी पर सबसे ज्‍यादा ब्‍याज?

SBI FD Rate: जून की एमपीसी के दौरान आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. र‍िजर्व बैंक ने इसे 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है. आइए जानते हैं जून के महीने में सरकारी या प्राइवेट कौन से बैंक एफडी पर ज्‍यादा ब्‍याज दे रहे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:40 AM IST
SBI-HDFC-ICICI-PNB या कोई और? कौन सा बैंक जून में दे रहा एफडी पर सबसे ज्‍यादा ब्‍याज?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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