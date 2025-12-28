बैंक जाने की सोच रहे हैं? 31 दिसंबर और 1 जनवरी को खुलेंगे या रहेंगे बंद, जानें पूरी डिटेल

Bank Holidays This Week: साल 2025 खत्म होने को है. इस दौरान अगर आप बैंक जानें की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. RBI हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस सप्ताह 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. ये हॉलिडे पूरे देश में एक जैसा नहीं है. बल्कि हर राज्य में अलग-अलग है. इसका मतलब है कि कुछ तारीखों पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. जबकि दूसरे राज्यों में वे सामान्य रूप से काम करेंगे.

क्या नए साल की पूर्व संध्या बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे?

बहुत से ग्राहक जानना चाहते हैं कि क्या 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या और 01 जनवरी नए साल पर बैंक खुले रहेंगे. खैर इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं. शिलॉन्ग में बैंक 30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि के कारण बंद रहेंगे. 31 दिसंबर, 2025 को बैंक केवल आइजोल और इंफाल में बंद रहेंगे. अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे.

नए साल 2026 पर बैंक केवल आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बंद रहेंगे. इन बताए गए शहरों और उनके राज्यों को छोड़कर बैंक सामान्य रूप से फिर से खुलेंगे.

मिलेगी UPI और ATM की सर्विस

आइजोल, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम को 2 जनवरी को नए साल के जश्न/मन्नम जयंती के लिए हॉलिडे है. इसका मतलब है कि उस दिन वहां बैंक बंद रहेंगे. बैंक की छुट्टियों के दौरान, ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM के जरिए सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, चेक क्लियरिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अन्य ओवर-द-काउंटर सर्विस उपलब्ध नहीं होंगी.

बैंक का समय

भारत में अधिकतर बड़े बैंक, जिनमें SBI, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं. ये सभी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं. जबकि ICICI, HDFC, Axis, Yes Bank और कोटक महिंद्रा बैंक आमतौर पर ब्रांच के आधार पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे या 3:30 बजे तक काम करते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा का समय थोड़ा अधिक है. ये सुबह 9:45 बजे से शाम 4:45 बजे या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है और केनरा बैंक आमतौर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करता है.