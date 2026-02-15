Advertisement
trendingNow13110467
Hindi NewsबिजनेसBank Holiday 2026: कितने दिन तक नहीं खुलेंगे बैंक? जानिए किस-किस दिन रहेगी छुट्टी, पहले निपटा लें जरूरी काम

Bank Holiday 2026: कितने दिन तक नहीं खुलेंगे बैंक? जानिए किस-किस दिन रहेगी छुट्टी, पहले निपटा लें जरूरी काम

भारत में बैंकों की छुट्टियां केवल नेशनल हॉलिडे तक सीमित नहीं होतीं. ये साप्ताहिक अवकाश, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ स्थानीय त्योहारों और अलग-अलग राज्यों के नोटिफिकेशन पर भी निर्भर करती हैं. यही कारण है कि कई बार ग्राहक शाखा के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भ्रमित हो जाते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Holiday 2026: कितने दिन तक नहीं खुलेंगे बैंक? जानिए किस-किस दिन रहेगी छुट्टी, पहले निपटा लें जरूरी काम

Bank Holiday 2026 : क्या आप जल्द ही बैंक जाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि उस दिन बैंक खुला रहेगा या नहीं. अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ब्रांच काम कर रही है या छुट्टी पर है. अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम अटका हुआ है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है. भारत में बैंकों की छुट्टियां केवल नेशनल हॉलिडे तक सीमित नहीं होतीं. ये साप्ताहिक अवकाश, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ स्थानीय त्योहारों और अलग-अलग राज्यों के नोटिफिकेशन पर भी निर्भर करती हैं. यही कारण है कि कई बार ग्राहक शाखा के खुलने और बंद होने के समय को लेकर भ्रमित हो जाते हैं.

फरवरी 2026 के दौरान भी विभिन्न राज्यों और शहरों में कई दिन बैंक बंद रहने की संभावना है. इन छुट्टियों में रविवार के साथ-साथ क्षेत्रीय त्योहार और सार्वजनिक अवकाश शामिल होंगे. ऐसे में ब्रांच जाकर किए जाने वाले जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. चेक क्लीयरेंस, नकद जमा या निकासी, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, पासबुक अपडेट कराना या अन्य काउंटर से जुड़े काम समय पर पूरे न होने पर परेशानी खड़ी हो सकती है.

ये भी पढ़ें : टॉयलेट, वॉश बेसिन और कचरा....अब प्रोफेशनल टीमों के हवाले होगी ट्रेनों की सफाई

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए शाखा में जाना जरूरी होता है. इसलिए बेहतर यही है कि बैंक जाने से पहले अपने शहर या राज्य की आधिकारिक बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर जांच लें. सही जानकारी के साथ प्लान बनाने से आपका समय बचेगा और काम भी बिना रुकावट पूरा हो सकेगा.

फरवरी में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

 

  • 1 फरवरी (रविवार) — साप्ताहिक रविवार की छुट्टी के कारण पूरे भारत में बंद

  • 8 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड 

  • 14 फरवरी (शनिवार) — दूसरा शनिवार 

  • 15 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड 

  • 18 फरवरी (बुधवार) — लोसर त्योहार के लिए गंगटोक, सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे

  • 19 फरवरी (गुरुवार) — छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर मुंबई, नागपुर और बेलापुर (महाराष्ट्र) में बैंक बंद रहेंगे

  • 20 फरवरी (शुक्रवार) — राज्य दिवस / राज्य स्थापना दिवस समारोह के कारण आइजोल (मिजोरम) और इंफाल (मणिपुर) में बैंक बंद रहेंगे

  • 22 फरवरी (रविवार) — रविवार वीकेंड

  • 28 फरवरी (शनिवार) — चौथा शनिवार 

डिजिटल सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा

बैंक ब्रान्च भले ही छुट्टी की वजह से बंद रहें, लेकिन डिजिटल सर्विस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. UPI, NEFT, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं 24x7 उपलब्ध रहती हैं. ग्राहक घर बैठे ही फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी जैसे काम आसानी से कर सकते हैं. हां, चेक क्लियरेंस और ब्रांच में जाकर किए जाने वाले कार्यों के लिए अगला वर्किंग डे का इंतजार करना पड़ सकता है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Bank Holiday 2026

Trending news

एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर