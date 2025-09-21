Bank Holiday: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें 22 सितंबर को खुलेंगे या नहीं?
Bank Holiday: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें 22 सितंबर को खुलेंगे या नहीं?

Bank Holidays: त्योहारों की भीड़भाड़ के बीच बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. इस हफ्ते यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक कई शहरों में अलग-अलग कारणों से बैंक चार दिन तक बंद रहेंगे.

 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:06 PM IST
Bank Holidays
Bank Holidays

Bank Holidays in September 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देशभर में त्योहारी रौनक छा गई है. लेकिन त्योहारों की भीड़भाड़ के बीच बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. इस हफ्ते यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक कई शहरों में अलग-अलग कारणों से बैंक चार दिन तक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपने बैंकिंग का कोई जरूरी काम प्लान किया है तो छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, वरना काम अधूरा रह सकता है.

कहां-कहां और कब रहेंगे बैंक बंद?
22 सितंबर (सोमवार): जयपुर में नवरात्रि कलश स्थापना के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.
23 सितंबर (मंगलवार): जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जयंती पर बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी.
27 सितंबर (शनिवार): पूरे देश में चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी होगी.
28 सितंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

इस तरह एक ही हफ्ते में बैंकिंग सेवाओं पर 4 दिन असर पड़ेगा.

बैंक बंद, लेकिन डिजिटल सेवाएं चालू
बैंक बंद रहने से कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस और डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. हालांकि, ग्राहकों को पूरी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट ऐप्स 24x7 काम करेंगे. एटीएम भी खुले रहेंगे, जिससे कैश निकासी में दिक्कत नहीं आएगी.

छुट्टियों की लिस्ट कैसे तय होती है?
बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और राज्य सरकारें मिलकर तय करती हैं. इसमें राष्ट्रीय अवसर, धार्मिक त्योहार और राज्यवार विशेष त्योहार शामिल किए जाते हैं. हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को बैंक बंद रहना अनिवार्य है.

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
अगर आपको किसी जरूरी बैंकिंग काम के लिए ब्रांच जाना है तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही प्लान करें. खासकर चेक डिपॉजिट या लोन से जुड़ी प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए छुट्टी से पहले ही काम निपटाना बेहतर होगा. फेस्टिव सीजन में वैसे भी बैंकों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में ग्राहकों के लिए ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग ही सबसे आसान और फास्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

