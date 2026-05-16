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Bank Holiday Alert: मई महीने में अब कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें पूरा अपडेट

आमतौर पर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. लेकिन, इस बार सिक्किम में विशेष अवसर के कारण सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 12:38 PM IST
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Bank Holiday Alert: 16 मई 2026 शनिवार को महीने का तीसरा शनिवार होने की वजह से देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन सिक्किम में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से वहां बैंकिंग अवकाश घोषित किया गया है. हालांकि, देश के बाकी सभी राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

आमतौर पर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. लेकिन, इस बार सिक्किम में विशेष अवसर के कारण सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

सिक्किम में क्यों बंद हैं बैंक?

सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है. इसी दिन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था. इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, जिसके कारण बैंक भी बंद रहेंगे.

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मई 2026 बैंक हॉलिडे अपडेट

मई महीने में आगे आने वाले बैंक अवकाश इस प्रकार हैं:

मई का आधा महीना गुजर चुका है. ऐसे में अगर आपके बैंक से जुड़े कुछ जरूरी काम बाकी हैं तो छुट्टियों की लिस्ट पहले से जान लेना बेहतर होगा ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

साप्ताहिक छुट्टियां: इस महीने 17, 24 और 31 मई को रविवार होने की वजह से देशभर में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 23 मई को चौथा शनिवार होने के कारण भी सभी बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

त्योहारों की छुट्टियां: मई के आखिरी सप्ताह में कई अहम मौके पड़ रहे हैं. 26 मई को काजी नजरुल इस्लाम जयंती के कारण कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं. वहीं, 27 और 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के चलते कई राज्यों में लगातार दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है.

  • सभी रविवार (17, 24, 31 मई)

  • 23 मई (चौथा शनिवार)

  • 26 मई: कुछ राज्यों में विशेष अवसर

  • 27–28 मई: ईद-उल-अजहा (राज्य अनुसार प्रभाव)

डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, ATM, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी. हालांकि चेक क्लियरेंस और नकद लेन-देन जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं।

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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