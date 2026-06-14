/Bank Holiday Alert: इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट; SBI-HDFC ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट

Bank Holiday Alert : अगर आप अगले सप्ताह बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2026 के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 15 जून से 21 जून के बीच सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे. RBI द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार 15 जून और 21 जून को कई स्थानों पर बैंक बंद रहेंगे. 21 जून को रविवार होने के कारण देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि 15 जून को कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के चलते बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित रहेंगी.
15 जून को आइजोल में यंग मिजो एसोसिएशन (YMA) स्थापना दिवस तथा भुवनेश्वर में राजा संक्रांति के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
25 जून: विजयवाड़ा में मोहर्रम के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
26 जून: मोहर्रम के कारण अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर सहित कई शहरों में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.
29 जून: शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
30 जून: आइजोल में क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश ‘रेमना नी’ के कारण बैंक बंद रहेंगे.
RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को बंद रहते हैं. जून 2026 में बैंक 7, 14, 21 और 28 जून को रविवार के कारण बंद रहेंगे. वहीं, 13 जून (दूसरा शनिवार) और 27 जून (चौथा शनिवार) को भी बैंक अवकाश रहेगा.
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी. ग्राहक डिजिटल माध्यमों से पैसे भेजने, प्राप्त करने और अन्य बैंकिंग कार्य आसानी से कर सकेंगे. हालांकि, निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं. इनकी सूचना बैंक पहले से जारी करते हैं.