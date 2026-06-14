/Bank Holiday Alert: इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट; SBI-HDFC ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट

Bank Holiday Alert : अगर आप अगले सप्ताह बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं तो पहले बैंक हॉलिडे की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2026 के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 15 जून से 21 जून के बीच सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक दो दिनों तक बंद रहेंगे. RBI द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार 15 जून और 21 जून को कई स्थानों पर बैंक बंद रहेंगे. 21 जून को रविवार होने के कारण देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि 15 जून को कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के चलते बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित रहेंगी.