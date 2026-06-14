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Bank Holiday Alert: इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट; SBI-HDFC ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट

RBI द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार 15 जून और 21 जून को कई स्थानों पर बैंक बंद रहेंगे. 21 जून को रविवार होने के कारण देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि 15 जून को कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के चलते बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:34 AM IST
Bank Holiday Alert: इस सप्ताह कब-कब बंद रहेंगे बैंक? ब्रांच जाने से पहले देखें पूरी लिस्ट; SBI-HDFC ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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