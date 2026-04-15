Bank Holidays List: हर महीने की तरह अप्रैल में भी बैंक अलग-अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय त्योहार के हिसाब से बंद हैं. कल देशभर में अंबेडकर जयंती के मौके पर बैंकों का अवकाश था. आज भी देश के कई हिस्सों में बैंकों में कामकाज नहीं हो रहा.
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Bank Holiday on 15th April: अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, आज यानी 15 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में बैंक की छुट्टी है. अंबेडकर जयंती के बाद लगातार दूसरे दिन बैंकों की छुट्टी होने से बहुत से लोगों के बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ रहा है. यह छुट्टी देशभर में नहीं है...लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में बंगाली नववर्ष (Pohela Boishakh), असम का बोहाग बिहू (Bohag Bihu), केरल के विशु और हिमाचल डे के मौके पर अवकाश है. आरबीआई का हॉलीडे कैलेंडर क्षेत्रीय त्योहारों के हिसाब से तैयार किया जाता है. आइए जानते हैं आज कहां पर छुट्टी है और कहां पर नहीं...?
15 अप्रैल को एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक समेत सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक कई शहरों में बंद हैं. जिन शहरों में बैंकों का अवकाश है उनमें कोलकाता (वेस्ट बंगाल), गुवाहाटी (असम), अगरतला (त्रिपुरा), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), कोच्चि और तिरुवनंतपुरम (केरल), शिमला (हिमाचल प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), मुंबई, नागपुर, बेलापुर (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (ओडिशा), पटना (बिहार), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड), गंगटोक (सिक्किम), इम्फाल (मणिपुर), पणजी (गोवा), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में बैंकों का अवकाश है.
जिन राज्यों और शहरों में इन त्योहारों को नहीं मनाया जा रहा, वहां पर बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और उनका कामकाज पूरी तरह सामान्य रहेगा. उदाहरण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल आदि जगहों पर ज्यादातर बैंक काम कर रहे हैं. हालांकि, बैंक की ब्रांच बंद होने पर भी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, UPI, एटीएम और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिये अपना काम जारी रख सकते हैं. इस दौरान पैसे निकालना, ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना आसान हो गया है. केवल ब्रांच में जाकर चेक कैश कराना या दूसरे काम नहीं हो सकेंगे.
15 अप्रैल: बंगाली न्यू ईयर, बोहाग बिहू
16 अप्रैल: बोहाग बिहू (असम में)
20 अप्रैल: बसव जयंती / अक्षय तृतीया (कर्नाटक में)
21 अप्रैल: गरिया पूजा (त्रिपुरा में)
हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी संडे को भी बैंक बंद रहेंगे.
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