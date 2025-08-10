Bank Holiday: बैंक की छुट्टियों पर बड़ा अपडेट, इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे; फॉरेन दे लें पूरी लिस्ट
अगर आप अगले हफ्ते बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अगस्त का महीना वैसे ही त्योहारों, राष्ट्रीय पर्व और साप्ताहिक छुट्टियों से भरा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाएं लेने के इच्छुक ग्राहकों को खास ध्यान देने की जरूरत है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:48 PM IST
अगर आप अगले हफ्ते बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. अगस्त का महीना वैसे ही त्योहारों, राष्ट्रीय पर्व और साप्ताहिक छुट्टियों से भरा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाएं लेने के इच्छुक ग्राहकों को खास ध्यान देने की जरूरत है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2025 के बैंक अवकाशों की लिस्ट जारी की है और इस शेड्यूल के मुताबिक अगले हफ्ते बैंकों के कामकाज के घंटे बेहद सीमित रहेंगे.

दरअसल, रक्षाबंधन और रविवार की छुट्टी के बाद अब अगले हफ्ते बैंक केवल तीन दिन ही खुलेंगे. बाकी दिन अलग-अलग राज्यों में त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश की वजह से बैंकों के शटर बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपको कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरिंग, ड्राफ्ट बनवाने या किसी डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम करना है, तो जल्द से जल्द अपनी योजना बना लें.

अगस्त में 15 दिन रहेंगे बैंक बंद
अगस्त 2025 में बैंकों के लिए कुल 15 छुट्टियां तय की गई हैं. इनमें राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार, साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय त्यौहार शामिल हैं. भारत में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी रहती है, साथ ही सभी रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है. इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय कारणों से भी बैंक बंद रहते हैं. इसलिए किसी जरूरी बैंकिंग काम से पहले अपने शहर या राज्य की छुट्टियों की सूची चेक करना जरूरी है.

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
* 13 अगस्त (बुधवार)- इंफाल (मणिपुर) में पैट्रियट डे के मौके पर बैंक बंद
15 अगस्त (शुक्रवार)- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में बैंक बंद
16 अगस्त (शनिवार)- अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, पटना, जम्मू, श्रीनगर सहित कई शहरों में जन्माष्टमी के अवसर पर बैंक बंद
17 अगस्त (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश (पूरे देश में बैंक बंद)

डिजिटल सेवाएं रहेंगी चालू
हालांकि, बैंकों की शाखाएं बंद रहने से फिजिकल बैंकिंग पर असर पड़ेगा, लेकिन डिजिटल सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम हमेशा की तरह चालू रहेंगी. ग्राहक अपने ज्यादातर लेन-देन इन माध्यमों से आसानी से निपटा सकते हैं.

