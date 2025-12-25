Advertisement
न्यू ईयर से पहले सिर्फ एक दिन खुलेंगे बैंक! दलाल स्ट्रीट भी आज बंद, नहीं होगा कामकाज; क्या खुला, क्या बंद ?

Bank Open or Close Today : 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी है. सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज नहीं होगा. वहीं देशभर के बैंकों में आज छुट्टी रहने वाली है. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहने वाले हैं. बैंक ही नहीं आज शेयर बाजार में भी छुट्टी रहने वाली है.

Dec 25, 2025, 07:54 AM IST
Bank-Share Market holiday Christmas 2025: 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी है. सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज नहीं होगा. वहीं देशभर के बैंकों में आज छुट्टी रहने वाली है. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहने वाले हैं. बैंक ही नहीं आज शेयर बाजार में भी छुट्टी रहने वाली है. आज शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. आज स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहने वाली है. 

शेयर बाजार आज बंद  

आज शेयर बाजार में छुट्टी रहने वाली है. सेंसेक्स और निफ्टी में आज छुट्टी रहने वाली है.बीएसई (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही आज यानी 25 दिसंबर को बंद रहने वाला है. क्रिसमस के चलते आज शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. दिसंबर में यह एकमात्र बाजार की छुट्टी है और साल की आखिरी ट्रेडिंग हॉलिडे है. गुरुवार की छुट्टी के बाद शुक्रवार को बाजार पहले की तरह खुलेंगे. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सामान्य कारोबार होगा. 

साल के आखिरी हफ्ते में छुट्टी की भरमार  

दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है. अगर आरबीआई के हॉलिडे लिस्ट को देखें तो 25 से लेकर 31 दिसंबर के बीच बैंक सिर्फ 29 दिंसबर को खुलने वाले हैं.  बैंकों की लंबी छुट्टी की लिस्ट इस तरह से है.   
 
25 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस के मौके पर देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं.  
26 दिसंबर (शुक्रवार) को नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में छुट्टी रहेगी. 
27 दिसंबर (शनिवार) को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देशभर में बैंकों की छुट्टी होगी.  
28 दिसंबर (रविवार) को देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 
29 दिसंबर (सोमवार) को बैंकों में कामकाज होगा. 
30 दिसंबर (मंगलवार) को मेघालय में बैंक बंद रहने वाले हैं. 
31 दिसंबर (बुधवार) को भी मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव के चलते बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक बंद लेकिन जारी रहेंगी ये सर्विसेस 
 
भले ही बैंक बंद हो, लेकिन एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेंगी. बैंक जाकर ड्राफ्ट, चेक जैसे कामकाज नहीं कर सकेंगे. यानी बैंक की शाखा बंद रहने के बावजूद आपके लिए जरूरी बैंकिंग सर्विस जारी रहेगी.  

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...

