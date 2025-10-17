ATM के बाहर लगेगी लंबी लाइन, धनतेरस-दिवाली में कैश की हो सकती है किल्लत! 6 दिन बैंकों की छुट्टी, कब-कब,कहां बैंक बंद पूरी लिस्ट देखिए

Bank Holiday On Diwali: धनतरेस-दिवाली में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, शॉपिंग चरम पर होता है. दुकानें और बाजार सजे रहते हैं और ग्राहकों की लंबी कतार होती है, लेकिन इस बार आपको एक कतार एटीएम के बाहर भी देखने को मिल सकती है.
Diwali 2025 Bank Holiday: धनतरेस-दिवाली में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, शॉपिंग चरम पर होता है. दुकानें और बाजार सजे रहते हैं और ग्राहकों की लंबी कतार होती है, लेकिन इस बार आपको एक कतार एटीएम के बाहर भी देखने को मिल सकती है. धनतेरस-दिवाली की शॉपिंग में कैश की दिक्कत हो सकती है, हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी. दरअसल दिवाली पर बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है. बैंक लंबे के लिए बंद रहने वाले हैं. 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.
कब-कब बंद रहेंगे बैंक
18 अक्टूबर को धनतेरस के साथ बैंकों की छुट्टी की शुरुआत होने वाली है. छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज के मौके पर बैंक बंद रहने वाले हैं. RBI की हॉलिडे लिस्ट को देखें तो 18 से 23 अक्टूबर तक बैंकों की छुट्टी है. हालांकि ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों, शहरों के हिसाब से अलग-अलग है. यानी एक ही शहर में 18 से लेकर 23 अक्टूबर तक बैंक लगातार बंद नहीं रहेंगे. गदर मचा रहा सोना ₹1.27 लाख/10 ग्राम के पार...ना RBI,ना सरकार, फिर भारत में कौन रोज-रोज तय करता है सोने का रेट, कहां होता है इसका हिसाब-किताब ?
कब कहां बैंक रहेंगे बंद
18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है इसलिए देशभर के बैंकों की छुट्टी है. इसके अलावा गुवाहाटी में काटी बिहू की छुट्टी है.
19 अक्टूबर रविवार के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे.
20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर बेलापुर, भुवनेश्वर, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से में बैंक बंद रहेंगे.
21 अक्टूबर को दीवाली अमावस्या के मौके पर बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि जगहों पर भी बैंकों की छुट्टी रहेगी.
22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और गुजराती नव वर्ष के अवसर पर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी.
23 अक्टूबर को भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा के मौके पर अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे.
कैश का कर लें इतंजाम
त्योहारी सीजन में एटीएम से कैश निकासी बढ़ जाती है.शॉपिंग का खर्च बढ़ जाता है. अगर आप कैश में शॉपिंग या खरीदारी करते हैं तो उसका इंतजाम कर ले, क्योंकि बैंकों की छुट्टी के दौरान एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है. हालांकि डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी.