Advertisement
trendingNow13229369
Hindi NewsबिजनेसBank Holiday on Bakrid: 27 मई या फ‍िर 28 मई? आपके शहर में बकरीद पर कब बंद रहेंगे बैंक; RBI ने जारी की दो ल‍िस्‍ट

Bank Holiday on Bakrid: 27 मई या फ‍िर 28 मई? आपके शहर में बकरीद पर कब बंद रहेंगे बैंक; RBI ने जारी की दो ल‍िस्‍ट

RBI Holiday List: आरबीआई रीजनल छुट्ट‍ियों के आधार पर बैंकों की हॉलीडे ल‍िस्‍ट जारी करता है. इस बार बकरीद के त्‍योहार को लेकर र‍िजर्व बैंक ने दो छुट्ट‍ियों का ऐलान क‍िया है. ये छुट्ट‍ियां देश के राज्‍यों के ह‍िसाब से अलग-अलग हैं. आपके यहां छुट्टी कब है, आइए देखते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 26, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Bank Holiday on Bakrid 2026: अगर आपको भी इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो इस जानकारी से आपका अपडेट रहना जरूरी है. दरअसल, इस हफ्ते बकरीद (ईद-उल-जुहा) के त्‍योहार औश्र बैंकों की छुट्टी की तारीख पर आम आदमी के बीच बड़ा असमंजस है. लोग इसी उलझन में हैा क‍ि बैंक 27 मई को बंद रहेंगे या 28 मई को. कन्फ्यूजन की यह स्‍थ‍िति तब और बढ़ गई जब केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित अपने सभी ऑफ‍िस के ल‍िए पहले से तय 27 मई की छुट्टी को बदलकर 28 मई को करने का ऐलान कर दि‍या. इसके बाद तेलंगाना सरकार की तरफ से भी राज्य में बकरीद की छुट्टी को 27 मई से बदलकर 28 मई कर दिया गया.

दरअसल, भारत में राज्‍यों के ह‍िसाब से बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं. इसलिए बैंक कस्‍टमर्स को सलाह हमेशा सलाह दी जाती है क‍ि वे ब्रांच जाने या पैसों का क‍िसी भी तरह का ट्रांजेक्‍शन करने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की लिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लें. इस बार आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार देश के एक बड़े हिस्से में 27 मई को ही बैंकों में अवकाश रहने वाला है. हालांक‍ि, देश के कुछ ह‍िस्‍सों में बैंकों में 28 मई को भी बकरीद का अवकाश रहेगा.

27 मई को कहां पर बंद रहेंगे बैंक?

यद‍ि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, चंडीगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, केरल, नागालैंड या श्रीनगर के रहने वाले हैं तो आप यह ध्यान रखें क‍ि आपके राज्य में बकरीद के मौके पर 27 मई को बैंक बंद रहेंगे. यानी 27 मई को आपका बैंक से जुड़ा कामकाज नहीं होगा. आप चाहें तो एनईएफटी या आईएमपीएस के जर‍िये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा एटीएम से अपनी जरूरत में कैश न‍िकाल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

28 मई को यहां पर बंद रहेंगे बैंक

दूसरी तरफ देश के कुछ राज्‍य ऐसे भी हैं, जहां त्योहार की छुट्टी 28 मई को घोषित की गई है. इस ल‍िस्‍ट के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, गोवा, मिजोरम, मेघालय के साथ जम्मू और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में 28 मई को बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे. बकरीद का त्योहार चांद दिखने पर निर्भर करता है. यही वजह है कि देश के सभी राज्यों में एक ही दिन बैंक बंद नहीं रहते. स्थानीय स्तर पर चांद के दीदार के हिसाब से ही राज्य सरकारें और आरबीआई अपनी छुट्टियों की लिस्ट को अपडेट करते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bank holidays

Trending news

भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
bakrid News
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान