Bank Holiday: अगस्त के आखिरी हफ्ते में छुट्टियों की भरमार, सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक, नोट कर लें दिन और तारीख

Bank Holiday: अगस्त का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है. इस हफ्ते में अगर बैंकों से जुड़ा आपका जरूरी काम अटका हुआ तो तारीख और दिन देखकर ही बैंक की शाखा जाएं. दरअसल इस हफ्ते बैंक 4 दिन ही खुलने वाले हैं. बाकी दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी. यानी 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में देश भर के कई शहरों, राज्यों में बैंक सिर्फ 3 दिन के लिए ही खुलेंगे.

चार दिन बैंकों की छुट्टी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी जाती है. सालभर की छुट्टी की पूरी लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड रहती है. ये छुट्टियां राज्यों की सरकारी दिवसों, त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाश के आधार पर रहती हैं. रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर अगस्त 2025 की छुट्टियों का कैंलेंडर देखें तो इस आखिरी हफ्ते में बैंक सिर्फ तीन दिन ही खुलेंगे. हालांकि ये छुट्टियां शहर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग होंगी.

कब-कब खुलेंगे बैंक

-25 अगस्त यानी सोमवार को गुवाहाटी में बैंकों की छुट्टी रहेगी. यहां बैंक श्रीमंत शंकरदेव तिरोभाव दिवस के मौके पर बंद रहेंगे.

-27 अगस्त यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी के कारण देश के अधिकांश शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी. मुंबई, बेलापुर, नागपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा और पणजी के बैंकों की छुट्टी रहेगी.

-28 अगस्त यानी गुरुवार को भी गणेश चतुर्थी के चलते भुवनेश्वर और पणजी में बैंक बंद रहें.

-31 अगस्त यानी रविवार को देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

बस इन तीन दिनों तक खुलेंगे बैंकों के ब्रांच

यानी इस हफ्ते, 26 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को बैंकों की शाखाएं खुली रहेंगी. हालांकि, जिस-जिस दिन भी बैंकों में छुट्टी रहेगी. उस दिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विस के जरिए पैसों का लेनदेन जारी रहेगा. आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM आदि के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. पढ़ें-लाख टके के पार पहले से सोना, अब GST रिफॉर्म के ऐलान से मची खलबली, कहीं गड़बड़ा न जाए आपका बजट