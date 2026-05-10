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Hindi NewsबिजनेसBank Holidays: SBI-PNB से लेकर HDFC बैंक तक में नहीं होगा काम, इस हफ्ते क‍िस द‍िन बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holidays: SBI-PNB से लेकर HDFC बैंक तक में नहीं होगा काम, इस हफ्ते क‍िस द‍िन बंद रहेंगे बैंक?

Bank Holidays Update: आरबीआई की तरफ से हर महीने के हॉलीडे कैलेंडर की ल‍िस्‍ट अलग-अलग जारी की जाती है. मई की शुरुआत में मई द‍िवस के बाद बकरीद की छुट्टी है. लेक‍िन इस हफ्ते बैंक क‍िस द‍िन बंद रहेंगे? आइए जानते हैं-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 10, 2026, 02:06 PM IST
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Bank Holidays in May 2026: अगर आपको भी कल यानी 11 मई से शुरू हो रहे हफ्ते में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम न‍िपटाना है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जारी हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार पूरे हफ्ते में से एक ही द‍िन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. 11 से 17 मई 2026 के बीच एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) समेत सभी पब्‍ल‍िक और प्राइवेट सेक्‍टर के बैंकों में देशभर में कामकाज नहीं होगा. आपको बता दें अगले हफ्ते बैंकों में केवल 17 मई (संडे) का अवकाश रहेगा.

17  के द‍िन संडे की पब्‍ल‍िक हॉलीडे है, इसलिए देशभर में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी. इसके अलावा 11 से 16 मई के बीच कोई भी गजेटेड (Gazetted) छुट्टी नहीं है. हालांकि, फ‍िर भी ग्राहकों को यही सलाह दी जाती है क‍ि वे अपने घर के पास वाली ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों के बारे में जानकारी कर लें. कई बार राज्यों के बेस पर क्षेत्रीय त्योहारों की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं.

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मई के महीने में कुल क‍ितनी छुट्टियां?

साल 2026 के मई महीने की बात करें तो आरबीआई (RBI) की तरफ से कुल नौ छुट्टियों की ल‍िस्‍ट जारी की गई है. इसमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी संडे शामिल हैं. महीने की शुरुआत में 1 मई को 'मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा' के कारण बैंक बंद थे. आने वाली बड़ी छुट्टियों में 23 मई (चौथा शनिवार) और 27 मई (बुधवार) को 'बकरीद/ईद-उल-अजहा' के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

चालू रहेंगी ऑनलाइन सर्व‍िस

भले ही 17 मई को संडे होने के कारण ब्रांच बंद रहेंगी. लेकिन बैंक की सभी डिजिटल और ऑनलाइन सर्व‍िस 24x7 चालू रहेंगी. कस्‍टकर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई (UPI) के जरिये अपना ट्रांजेक्‍शन कर सकते हैं. एटीएम (ATM) सर्व‍िस भी सुचारू रूप से जारी रहेंगी. हालांकि, चेक क्लियरिंग या डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े काम के लि‍ए आपको वर्किंग डे का इंतजार करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: हर महीने ₹10,000 ब्याज चाहिए? FD में कितनी रकम लगानी होगी, पूरी डिटेल यहां

मई में आने वाली छुट्टियां

  • 17 मई: रव‍िवार

  • 23 मई: चौथा शनिवार

  • 24 मई: रविवार

  • 27 मई: बकरीद/ईद-उल-अजहा

  • 31 मई: रविवार

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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