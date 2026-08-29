महीने का आखिरी शनिवार, आज SBI, PNB, HDFC और ICICI बैंक खुलेंगे या नहीं...चेक करें लिस्ट

Bank Holidays in August: रक्षाबंधन के त्योहार के बाद यदि आज आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, महीने का आखिरी शनिवार होने के कारण बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन है कि बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद रहेंगे. आपको बता दें आज यानी 29 अगस्त 2026 को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. कस्टमर्स को महीना का पांचवां और आखिरी शनिवार होने के कारण ब्रांच में बिना किसी परेशानी के सभी बैंकिंग सर्विस मिलेंगी.