महीने का आखिरी शनिवार, आज SBI, PNB, HDFC और ICICI बैंक खुलेंगे या नहीं...चेक करें लिस्ट

Bank Holidays in August: रक्षाबंधन के त्योहार के बाद यदि आज आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, महीने का आखिरी शनिवार होने के कारण बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन है कि बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद रहेंगे. आपको बता दें आज यानी 29 अगस्त 2026 को देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. कस्टमर्स को महीना का पांचवां और आखिरी शनिवार होने के कारण ब्रांच में बिना किसी परेशानी के सभी बैंकिंग सर्विस मिलेंगी.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार देश में बैंकों में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही ऑफिशियल छुट्टी होती है. 29 अगस्त को महीने का 5वां और आखिरी शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंक का अवकाश नहीं है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI) और एक्सिस बैंक समेत देश के सभी बैंक पूरी तरह चालू हैं.
बीते दिन यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन और अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण देश के कई हिस्सों में बैंक बंद थे. इस कारण लोगों के मन में यही सवाल था कि क्या आज भी बैंक बंद रहेंगे? आज शनिवार को सभी ब्रांच खुली हैं और आप संडे से पहले अपने रुके हुए काम निपटा सकते हैं. ब्रांच खुली होने के कारण ग्राहक आज कैश डिपॉजिट, पासबुक अपडेट, चेक जमा करने समेत और भी बाकी जरूरी काम निपटा सकते हैं.
इसके अलावा यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग और आईएमपीएस (IMPS) जैसी डिजिटल सर्विस भी हमेशा की तरह जारी रख सकते हैं. आपको बता दें हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों का देशभर में अवकाश रहता है. हालांकि, बैंक कर्मचरियों के संगठनों की तरफ लंबे समय से 5 दिन का वर्किंग वीक करने की मांग की जा रही है. यदि सरकार इस पर फैसला लेती है तो देश में 5 दिन का वर्किंग वीक और दो दिन के वीकली ऑफ वाला नियम लागू हो जाएगा.