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महीने का आखिरी शनिवार, आज SBI, PNB, HDFC और ICICI बैंक खुलेंगे या नहीं...चेक करें लिस्ट

Bank Holiday on 29th August: 29 अगस्त यानी आज महीने का पांचवां और आखिरी शनिवार है. बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आज बैंक में कामकाज नहीं होगा. लेकिन सही जानकारी यह है कि आज बैंकों में काम होगा, आइए जानते हैं क्यों?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 29, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:32 AM IST
महीने का आखिरी शनिवार, आज SBI, PNB, HDFC और ICICI बैंक खुलेंगे या नहीं...चेक करें लिस्ट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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