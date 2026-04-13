Advertisement
trendingNow13177365
Hindi Newsबिजनेसकल बैंक खुले हैं या बंद? घर से न‍िकलने से पहले चेक करें छुट्ट‍ियों की पूरी ल‍िस्‍ट

कल बैंक खुले हैं या बंद? घर से न‍िकलने से पहले चेक करें छुट्ट‍ियों की पूरी ल‍िस्‍ट

Ambedkar Jayanti 2026: मंगलवार यानी 14 अप्रैल को आपके एर‍िया में बैंक खुले रहेंगे या नहीं? इस बारे में सही जानकरी करने के ल‍िए आपको आरबीआई की हॉलीडे ल‍िस्‍ट चेक करनी जरूरी है. कुछ शहरों में इस दौरान बैंक खुले भी रहेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(कुछ राज्‍यों में अंबेडकर जयंती पर बैंक खुले रहेंगे. ) File Pic
(कुछ राज्‍यों में अंबेडकर जयंती पर बैंक खुले रहेंगे. ) File Pic

Bank Holidays List in April: अगर आपको हाल फ‍िलहाल में बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो यह खबर आपके काम की है. कल यानी 14 अप्रैल को आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या बंद, इस बारे में आपको पता होना चाह‍िए. 14 अप्रैल 2026 को देशभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर (BR Ambedkar Bbirth Anniversary) की 135वीं जयंती मनाई जाएगी. इस दिन को अंबेडकर जयंती के नाम से भी जाना जाता है. इस मौके पर कई राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्‍ल‍िक हॉलीडे घोषित किया गया है. स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफ‍िस और बैंक इस दौरान बंद रहेंगे. आरबीआई (RBI) के कैलेंडर में भी 14 अप्रैल की छुट्टी दी गई है.

इस साल खास क्‍यों है 14 अप्रैल?

इस साल अंबेडकर जयंती तमिल न्यू ईयर, बोहाग बिहू (असम का नया साल) और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के साथ पड़ रही है. इसलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में छुट्टी रहेगी. देशभर में सांस्‍कृत‍िक कार्यक्रम, जुलूस और सभाओं का आयोजन क‍िया जाएगा.

14 अप्रैल को बैंक खुले है या बंद?

आरबीआई (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को अध‍िकतर राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे. केवल कुछ शहरों में 14 अप्रैल को बैंक खुले रह सकते हैं. ज‍िन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, उनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्‍नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, भोपाल आदि शामिल हैं. जहां पर बैंक खुले रह सकते हैं उनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश आद‍ि हैं. सही जानकारी ल‍िए आपको घर की पास वाली ब्रांच से संपर्क करना चाह‍िए.

Add Zee News as a Preferred Source

कब न‍िपटाएं जरूरी काम?

यद‍ि आपको इस दौरान कोई जरूरी काम है तो ग्राहकों को सलाह है क‍ि वे 14 तारीख के अगले द‍िन 15 अप्रैल को अपना काम न‍िपटा लें. कस्‍टमर को सलाह है क‍ि बैंक‍िंग से जुड़ा कोई भी जरूरी काम जैसे चेक जमा करना, कैश निकासी या लोन संबंधी काम 15 अप्रैल को ही न‍िपटाएं. इस दौरान ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन सर्व‍िस पूरी तरह से चालू रहेंगी. एटीएम (ATM), नेट बैंक‍िंग, यूपीआई (UPI), मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं अपना काम करती रहेंगी.

अप्रैल 2026 के बाकी बैंक हॉलीडे

  • 14 अप्रैल: अंबेडकर जयंती + तमिल न्यू ईयर + बोहाग बिहू

  • 15 अप्रैल: बंगाली न्यू ईयर, बोहाग बिहू

  • 16 अप्रैल: बोहाग बिहू (असम में)

  • 20 अप्रैल: बसव जयंती / अक्षय तृतीया (कर्नाटक में)

  • 21 अप्रैल: गरिया पूजा (त्रिपुरा में)

  • हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी संडे को भी बैंक बंद रहेंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bank holidays

Trending news

हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
accident Murbad
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral LIVE: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral LIVE: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार