Bank Holidays List in April: अगर आपको हाल फ‍िलहाल में बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो यह खबर आपके काम की है. कल यानी 14 अप्रैल को आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या बंद, इस बारे में आपको पता होना चाह‍िए. 14 अप्रैल 2026 को देशभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर (BR Ambedkar Bbirth Anniversary) की 135वीं जयंती मनाई जाएगी. इस दिन को अंबेडकर जयंती के नाम से भी जाना जाता है. इस मौके पर कई राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्‍ल‍िक हॉलीडे घोषित किया गया है. स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफ‍िस और बैंक इस दौरान बंद रहेंगे. आरबीआई (RBI) के कैलेंडर में भी 14 अप्रैल की छुट्टी दी गई है.

इस साल खास क्‍यों है 14 अप्रैल?

इस साल अंबेडकर जयंती तमिल न्यू ईयर, बोहाग बिहू (असम का नया साल) और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के साथ पड़ रही है. इसलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में छुट्टी रहेगी. देशभर में सांस्‍कृत‍िक कार्यक्रम, जुलूस और सभाओं का आयोजन क‍िया जाएगा.

14 अप्रैल को बैंक खुले है या बंद?

आरबीआई (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को अध‍िकतर राज्‍यों में बैंक बंद रहेंगे. केवल कुछ शहरों में 14 अप्रैल को बैंक खुले रह सकते हैं. ज‍िन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, उनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्‍नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, भोपाल आदि शामिल हैं. जहां पर बैंक खुले रह सकते हैं उनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश आद‍ि हैं. सही जानकारी ल‍िए आपको घर की पास वाली ब्रांच से संपर्क करना चाह‍िए.

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कब न‍िपटाएं जरूरी काम?

यद‍ि आपको इस दौरान कोई जरूरी काम है तो ग्राहकों को सलाह है क‍ि वे 14 तारीख के अगले द‍िन 15 अप्रैल को अपना काम न‍िपटा लें. कस्‍टमर को सलाह है क‍ि बैंक‍िंग से जुड़ा कोई भी जरूरी काम जैसे चेक जमा करना, कैश निकासी या लोन संबंधी काम 15 अप्रैल को ही न‍िपटाएं. इस दौरान ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन सर्व‍िस पूरी तरह से चालू रहेंगी. एटीएम (ATM), नेट बैंक‍िंग, यूपीआई (UPI), मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रांसफर जैसी सुविधाएं अपना काम करती रहेंगी.

अप्रैल 2026 के बाकी बैंक हॉलीडे