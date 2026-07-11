/Bank Holiday Next Week: SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 4 दिन बंद रहेंगी बैंक ब्रांच; यहां देखें शहरवार पूरी लिस्ट

Bank Holiday Next Week : जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते के खत्म होने के साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए छुट्टियों की जानकारी रखना जरूरी हो गया है. अगर आपको बैंक की शाखा में जाकर कोई काम करना है तो पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें. 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक के हफ्ते में देश के अलग-अलग शहरों में बैंकों की शाखाएं लगातार 4 दिन बंद रहेंगी.
भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, SBI, HDFC बैंक , ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों की फिजिकल बैंकिंग सेवाएं कुछ क्षेत्रों में प्रभावित रहेंगी. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी.
RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में बैंक शाखाएं इन तारीखों पर बंद रहेंगी:
16 जुलाई (गुरुवार):
हरेला पर्व के कारण देहरादून और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, भुवनेश्वर में रथ यात्रा/कांग के चलते बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
17 जुलाई (शुक्रवार):
शिलॉन्ग में यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
18 जुलाई (शनिवार):
गंगटोक में ड्रुकपा त्से-जी के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
19 जुलाई (रविवार):
देशभर में साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे.
13 जुलाई (सोमवार), 14 जुलाई (मंगलवार) और 15 जुलाई (बुधवार) को देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. जिन शहरों में बाद में क्षेत्रीय छुट्टियां हैं, वहां के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें.
नहीं. 11 जुलाई 2026 को देशभर के बैंक बंद रहेंगे. यह छुट्टी दूसरे शनिवार (Second Saturday) के कारण होगी, जो सभी अनुसूचित बैंकों के लिए अनिवार्य अवकाश होता है.
भारतीय रिजर्व बैंक बैंक छुट्टियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटता है:
1) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत छुट्टियां:
इन छुट्टियों का असर चेक क्लियरिंग और शाखा आधारित बैंकिंग सेवाओं पर पड़ता है.
2) RTGS हॉलिडे:
इन दिनों बैंक शाखाओं के माध्यम से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं किए जाते.
3) बैंक क्लोजिंग ऑफ एकाउंट्स:
आमतौर पर 1 अप्रैल को वार्षिक खाता बंद करने के लिए बैंक बंद रहते हैं.
हां. बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. ग्राहक छुट्टियों के दौरान भी RTGS, NEFT, UPI और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं. ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड से लेकर 30 मिनट के अंदर पूरे हो जाते हैं. छुट्टियों का इन ऑनलाइन सेवाओं पर सामान्य तौर पर कोई असर नहीं पड़ता.
हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान वहां से शुरू किए जाने वाले RTGS ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होंगे. ग्राहक केवल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए RTGS जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे.