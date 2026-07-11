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Bank Holiday Next Week: SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 4 दिन बंद रहेंगी बैंक ब्रांच; यहां देखें शहरवार पूरी लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, SBI, HDFC बैंक , ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों की फिजिकल बैंकिंग सेवाएं कुछ क्षेत्रों में प्रभावित रहेंगी. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:39 PM IST
Bank Holiday Next Week: SBI-HDFC-ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 4 दिन बंद रहेंगी बैंक ब्रांच; यहां देखें शहरवार पूरी लिस्ट
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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