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Bank Holiday Next Week: 17 से 23 अगस्त तक 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें लिस्ट

Bank Holiday Next Week: SBI, HDFC Bank, ICICI Bank समेत कई बैंकों की ब्रांच अगले सप्ताह 3 दिन बंद रहेंगी. हालांकि, छुट्टियों के दौरान UPI, ATM, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 16, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:39 PM IST
Bank Holiday Next Week: 17 से 23 अगस्त तक 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें लिस्ट
Image Credit: Social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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