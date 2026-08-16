Bank Holiday Next Week: 17 से 23 अगस्त तक 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें लिस्ट

Bank Holiday Next Week: अगस्त का तीसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और अगर आपको बैंक की ब्रांच में जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो छुट्टियों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है. 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. हालांकि, इन छुट्टियों में सभी शहरों में एक साथ बैंक बंद नहीं होंगे. कुछ छुट्टियां क्षेत्रीय हैं, जबकि चौथा शनिवार और रविवार की छुट्टी देशभर में लागू होगी. इस दौरान SBI, HDFC Bank, ICICI Bank समेत दूसरे बैंकों की ब्रांच निर्धारित छुट्टियों पर बंद रहेंगी. हालांकि, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.
अगले सप्ताह बैंक बंद रहने की मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:
19 अगस्त को महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती के चलते अगरतला में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. यह छुट्टी पूरे देश के लिए लागू नहीं है. इसलिए अगर आप अगरतला में रहते हैं और बैंक ब्रांच से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो उसे 19 अगस्त से पहले निपटा लेना बेहतर रहेगा.
22 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार है. बैंकिंग नियमों के तहत देशभर में बैंक शाखाएं इस दिन बंद रहेंगी.
23 अगस्त को रविवार होने के कारण देशभर की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी यानी शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन ब्रांच से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे.
17 अगस्त सोमवार, 18 अगस्त मंगलवार, 20 अगस्त गुरुवार और 21 अगस्त शुक्रवार को ज्यादातर जगहों पर बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. हालांकि, स्थानीय स्तर पर किसी अन्य विशेष अवकाश की स्थिति में शहरवार कैलेंडर देखना जरूरी है. अगरतला के ग्राहकों को खास तौर पर 19 अगस्त की क्षेत्रीय छुट्टी को ध्यान में रखकर अपने ब्रांच संबंधी काम की योजना बनानी चाहिए.
बैंक की ब्रांच बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बैंकिंग सर्विस पूरी तरह बंद रहेंगी. छुट्टियों के दौरान ग्राहक आम तौर पर UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने, बिल का भुगतान करने और डिजिटल पेमेंट जैसे कई काम कर सकते हैं. हालांकि, किसी विशेष बैंक की तकनीकी समस्या या पहले से तय मेंटेनेंस के कारण सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है.
अगर आपको बैंक में जाकर चेक, कैश डिपॉजिट, KYC, लॉकर, डिमांड ड्राफ्ट या किसी अन्य दस्तावेज से जुड़ा काम कराना है, तो बैंक की छुट्टी से पहले ब्रांच विजिट कर लेना बेहतर रहेगा. डिजिटल चैनल उपलब्ध होने के बावजूद हर ब्रांच-आधारित सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध हो, ये जरूरी नहीं है. इसलिए जरूरी काम के लिए बैंक की छुट्टी की तारीख और अपनी ब्रांच का शेड्यूल पहले जांच लें.
भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में छुट्टियों को अलग-अलग श्रेणियों और स्थानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. इनमें क्षेत्रीय त्योहारों और स्थानीय अवसरों के अलावा दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार के नियमित अवकाश भी शामिल हैं. इसलिए बैंक की छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. किसी खास तारीख पर ब्रांच बंद है या नहीं. ये संबंधित शहर और RBI के हॉलिडे कैलेंडर पर निर्भर करता है.
17 अगस्त, सोमवार: बैंक खुले रहेंगे
18 अगस्त, मंगलवार: बैंक खुले रहेंगे
19 अगस्त, बुधवार: अगरतला में बैंक बंद
20 अगस्त, गुरुवार: बैंक खुले रहेंगे
21 अगस्त, शुक्रवार: बैंक खुले रहेंगे
22 अगस्त, शनिवार: चौथे शनिवार के कारण देशभर में बैंक बंद
23 अगस्त, रविवार: साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर में बैंक बंद