Bank Holiday Next Week: 17 से 23 अगस्त तक 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें लिस्ट

Bank Holiday Next Week: अगस्त का तीसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और अगर आपको बैंक की ब्रांच में जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो छुट्टियों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है. 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच बैंक तीन दिन बंद रहेंगे. हालांकि, इन छुट्टियों में सभी शहरों में एक साथ बैंक बंद नहीं होंगे. कुछ छुट्टियां क्षेत्रीय हैं, जबकि चौथा शनिवार और रविवार की छुट्टी देशभर में लागू होगी. इस दौरान SBI, HDFC Bank, ICICI Bank समेत दूसरे बैंकों की ब्रांच निर्धारित छुट्टियों पर बंद रहेंगी. हालांकि, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.