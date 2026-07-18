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Bank Holiday Next Week: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! 3 दिन बंद रहेंगी SBI, HDFC, ICICI सहित कई बैंकों की ब्रांच, चेक करें पूरी लिस्ट

20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बैंक शाखाएं तीन दिन बंद रहेंगी. हालांकि, इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS और ATM जैसी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:28 PM IST
Bank Holiday Next Week: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! 3 दिन बंद रहेंगी SBI, HDFC, ICICI सहित कई बैंकों की ब्रांच, चेक करें पूरी लिस्ट
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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