/Bank Holiday Next Week: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! 3 दिन बंद रहेंगी SBI, HDFC, ICICI सहित कई बैंकों की ब्रांच, चेक करें पूरी लिस्ट

Bank Holiday Next Week : अगर आप जुलाई के चौथे सप्ताह में बैंक से जुड़े काम की योजना बनाने से पहले आपको भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए. 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बैंक शाखाएं तीन दिन बंद रहेंगी. हालांकि, इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS और ATM जैसी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.
RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अगले सप्ताह इन डेट पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी:
22 जुलाई (बुधवार): त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खारची पूजा के अवसर पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी
25 जुलाई (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में सभी बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा
26 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
20 जुलाई (सोमवार), 21 जुलाई (मंगलवार), 23 जुलाई (गुरुवार) और 24 जुलाई (शुक्रवार) को देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे. हालांकि, अगरतला के ग्राहकों को 22 जुलाई की क्षेत्रीय छुट्टी को ध्यान में रखते हुए अपने शाखा संबंधी कार्य पहले ही निपटा लेने चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक बैंक अवकाश को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटता है:
1. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश: इन दिनों चेक क्लियरिंग और शाखा आधारित बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहती हैं
2. RTGS अवकाश: इन छुट्टियों के दौरान बैंक शाखाओं से RTGS लेनदेन नहीं किए जाते
3. बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स: ये अवकाश आमतौर पर हर साल 1 अप्रैल को वार्षिक लेखा समापन के लिए होता है
हां. बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं.
UPI, NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए 24×7 लेनदेन किया जा सकता है.
बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सेवाएं छुट्टियों में भी सामान्य रूप से जारी रहती हैं.
अधिकांश डिजिटल ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड से लेकर लगभग 30 मिनट के भीतर पूरे हो जाते हैं.
हालांकि, छुट्टी वाले दिनों में बैंक शाखाओं के माध्यम से RTGS जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं. ऐसे समय में केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए लेनदेन ही प्रोसेस किए जाते हैं.