Bank Holiday: प्राइवेट हो या सरकारी, कल इन शहरों में बंद रहेंगे सारे बैंक; देख लें पूरी लिस्ट

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही अलग-अलग राज्यों में बैंक छुट्टियों का सिलसिला भी तेज हो जाता है. अगर आप भी आने वाले दिनों में बैंक का कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और संवत्सरी जैसे बड़े त्योहारों के कारण देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक पहले ही अपनी प्लानिंग कर लें, वरना जरूरी लेन-देन या काम अधूरा रह सकता है.
आरबीआई (RBI) ने पहले ही अगस्त महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक इस हफ्ते बैंक चार दिन बंद रहेंगे. सोमवार को छुट्टी के बाद अब बुधवार को दूसरी बड़ी छुट्टी होगी. खास बात यह है कि यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं होगी, बल्कि केवल उन राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे जहां गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं.
किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक?
27 अगस्त, बुधवार को अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे. इस दिन गणेश चतुर्थी, संवत्सरी और गणेश पूजा जैसे पर्व मनाए जाएंगे. इसके अलावा 28 अगस्त, गुरुवार को भी कुछ राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक हॉलिडे रहेगा. यानी लगातार दो दिन कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी.
बैंक बंद, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं चालू
बैंक हॉलिडे का मतलब यह नहीं है कि आपकी सभी बैंकिंग सेवाएं रुक जाएंगी. ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी. यानी कैश निकासी या डिजिटल पेमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
शेयर मार्केट भी रहेगा बंद?
अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है. सामान्यत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते निवेशकों को केवल चार दिन ही ट्रेडिंग का मौका मिलेगा. दरअसल, बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेंगे. इस दिन न तो कोई शेयर खरीदा जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा.