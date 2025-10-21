Advertisement
Bank Holiday: यूपी-बिहार, दिल्ली में बैंक खुले पर इन शहरों में सरकारी छुट्टी, दलाल स्ट्रीट में भी हॉलिडे, इतने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

Bank Holdaiy:  देश के अधिकांश शहरों में दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को मनाई गई. सरकारी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सबकी छुट्टी रही. देश के अधिकतर शहरों में 20 अक्टूबर को दिवाली के चलते बैकों में कामकाज नहीं हुआ.

|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:57 AM IST
Today Bank Holiday: देश के अधिकांश शहरों में दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को मनाई गई. सरकारी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सबकी छुट्टी रही. देश के अधिकतर शहरों में 20 अक्टूबर को दिवाली के चलते बैकों में कामकाज नहीं हुआ. आज 21 अक्टूबर को बैंकों में सामान्य तौर पर कामकाज होगा, लेकिन कई शहर ऐसे हैं, जहां बैंक बंद रहेंगे. इस साल दो दिन दिवाली पड़ने की वजह से कुछ जगहों पर 21 तारीख को दिवाली की छुट्टी है. ऐसे में लोगों के अंदर इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आज उनके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं.  

आज कहां-कहां बैंकों की छुट्टी 
 आज 21 अक्टूबर को कुछ राज्यों में दिवाली की छुट्टी दी गई है.  RBI के कैलेंडर के अनुसार आज महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश,ओडिशा,सिक्किम,मणिपुर,छत्तीसगढ,जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहने वाले हैं. यानी देश के बाकी शहरों में बैंक आम दिनों की तरह काम करेंगे. दिल्ली-एनसीआर, यूपी-बिहार समेत सभी जगहों पर बैंक में आज रोजाना की तरह काम होगा. बता दें कि आज 21 तारीख को दिवाली अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा के चलते  महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू, श्रीनगर के बैंकों में छुट्टी है.  

शेयर बाजार भी आज छुट्टी पर  

मंगलवार यानी 21 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार की भी छुट्टी रहने वाली है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), में छुट्टी है .दलाल स्ट्रीट आज सिर्फ  मुहूर्त ट्रेडिंग  के लिए खुलेगा.आमतौर पर शाम के समय आयोजित होने वाला मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र इस बार दोपहर में होगा.  सर्कुलर के मुताबिक मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग इस तरह से होगी. 

प्री-ओपन सेशन: दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक​
मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र: दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक​
क्लोजिंग सेशन: दोपहर 2:55 बजे से 3:05 बजे तक​

