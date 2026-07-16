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Bank Holiday: 17 जुलाई को बैंक क्यों बंद रहेंगे? RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट में ऐसे चेक करें अपने राज्य का नाम

मेघालय में SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक समेत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:40 PM IST
Bank Holiday: 17 जुलाई को बैंक क्यों बंद रहेंगे? RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट में ऐसे चेक करें अपने राज्य का नाम
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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