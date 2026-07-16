/Bank Holiday: 17 जुलाई को बैंक क्यों बंद रहेंगे? RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट में ऐसे चेक करें अपने राज्य का नाम

मेघालय में 17 जुलाई को राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंग दिवस की पुण्यतिथि के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. यू तिरोत सिंग 19वीं सदी की शुरुआत में खासी हिल्स के नोंगखलाव (Nongkhlaw) के प्रमुख (चीफ) थे. उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जब अंग्रेजों ने आदिवासी भूमि और जंगलों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. सीमित संसाधनों और पारंपरिक हथियारों के बावजूद उन्होंने लगभग चार वर्षों तक ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया.