/Bank Holiday: 17 जुलाई को बैंक क्यों बंद रहेंगे? RBI बैंक हॉलिडे लिस्ट में ऐसे चेक करें अपने राज्य का नाम

Bank holiday on July 17 : अगर आप कल बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो ब्रांच पहुंचने से पहले छुट्टियों का शेड्यूल जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 17 जुलाई (शुक्रवार) को यू तिरोत सिंग दिवस (U Tirot Sing Day) के अवसर पर केवल मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकिंग सर्विस सामान्य रूप से जारी रहेंगी.
मेघालय में SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक समेत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की ब्रांच बंद रहेंगी.
मेघालय में 17 जुलाई को राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंग दिवस की पुण्यतिथि के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. यू तिरोत सिंग 19वीं सदी की शुरुआत में खासी हिल्स के नोंगखलाव (Nongkhlaw) के प्रमुख (चीफ) थे. उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जब अंग्रेजों ने आदिवासी भूमि और जंगलों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया. सीमित संसाधनों और पारंपरिक हथियारों के बावजूद उन्होंने लगभग चार वर्षों तक ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया.
हां. भले ही मेघालय में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. लेकिन ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. ग्राहक बिना किसी रुकावट के इन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे:
इंटरनेट बैंकिंग
मोबाइल बैंकिंग
यूपीआई (UPI) सेवाएं
एटीएम
डेबिट और क्रेडिट कार्ड
छुट्टी के दौरान भी ये सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेंगी.
17 जुलाई (शुक्रवार): यू तिरोत सिंग दिवस के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे
18 जुलाई (शनिवार): सिक्किम में द्रुकपा त्शे-जी (Drukpa Tshe-zi) उत्सव के कारण बैंक बंद रहेंगे
19 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे
22 जुलाई (बुधवार): खारची पूजा के अवसर पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे
25 जुलाई (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे
26 जुलाई (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते देशभर में सभी बैंक बंद रहेंगे