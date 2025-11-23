Bank Holidays: क्या गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर बंद रहेंगे बैंक? यहां जानिए पूरी डिटेल

Bank Holiday on November 25 : देश में बहुत से लोग 25 नवंबर को बैंक खुलने या बंद रहने इसको लेकर असमंजस में हैं. अक्सर त्योहारों, राष्ट्रीय अवकाशों या विशेष आयोजनों के कारण बैंक की छुट्टियों की जानकारी आम जनता के लिए स्पष्ट नहीं होती. इससे जरूरी बैंकिंग काम जैसे लेन-देन, चेक क्लियरिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय गतिविधियों में परेशानी हो सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि 25 नवंबर को बैंक नियमित रूप से खुलेंगे या किसी सरकारी या राष्ट्रीय अवकाश के कारण बंद रहेंगे. दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. ये दिन गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में मनाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के मौके पर होने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव कर दिया है. ये छुट्टी पहले 24 नवंबर को थी, जिसे अब 25 नवंबर पर शिफ्ट कर दिया गया है. इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे.

क्या बैंक बंद रहेंगे?

आरबीआई के शेड्यूल के मुताबिक , उत्तर प्रदेश में बैंक खुलेंगे क्योंकि आरबीआई ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर बैंक हॉलिडे घोषित नहीं किया है. इसलिए इस दिन बैंक सामान्य समय अनुसार काम करेंगे.

स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे

सामान्य तौर पर 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर छुट्टी रहती है. लेकिन इस साल सरकार ने इसे 25 नवंबर को रखने का निर्णय लिया है. इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी संस्थान बंद रहेंगे.

नवंबर 2025 में इस दिन बंद रहेंगे बैंक

23 नवंबर – रविवार

30 नवंबर – रविवार

इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे आप

बैंक की छुट्टियों के दौरान, लोग ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. ये राष्ट्रीय अवकाशों पर भी चालू रहती हैं. जब तक कि बैंक तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से सर्विस में बाधा उत्पन्न होने पर सूचित न करे. कैश की आपात स्थिति में, एटीएम निकासी के लिए खुले रहते हैं. बैंक ऐप्स और यूपीआई भी सामान्य रूप से काम करते हैं.