Bank Holiday: स्कूल-कॉलेज की आज छुट्टी, मंगलवार को बैंक खुले हैं या फिर बंद ? अक्टूबर में RBI ने दी भरभर कर छुट्टी, आधे महीने बैंक बंद

Bank Holiday Today:  अक्टूबर त्योहारों की महीना है. दशहरा, दीवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार इसी महीने है. त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी बहुत होती है. सरकारी दफ्तर से लेकर बैंक बंद रहते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 11:25 AM IST
Bank Open or Close Today: अक्टूबर त्योहारों की महीना है. दशहरा, दीवाली, छठ पूजा जैसे त्योहार इसी महीने है. त्योहारी सीजन में छुट्टियां भी बहुत होती है. सरकारी दफ्तर से लेकर बैंक बंद रहते हैं. 7 अक्टूबर को महार्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के मौके पर देश के अधिकांश हिस्से में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी है. वहीं कुछ राज्यों में बैंक भी बंद रहने वाले हैं. मंगलवार को देश के चार राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने  7 अक्टूबर को कुछ राज्यों में बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है. 

7 अक्टूबर को बैंकों की छुट्टी  
 
 मंगलवार 7 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर को कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में महार्षि वाल्मीकि जयंती और कुमार पूर्णिमा के मौके पर बैंकों की छुट्टी रखी है. रिजर्व बैंक की ओर से साल के शुरुआत में ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है. इस लिस्ट के मुताबिक आज  बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, शिमला में बैंक बंद रहने वाले है. बाकी जगहों पर आम दिनों की तरह बैंकिंग कामकाज जारी रहेंगे. बैंक की छुट्टी की दौरान ऑनलाइन बैंकिंग कामकाज, डिजिटल पेमेंट, मोबाइल ट्रांजैक्शन , एटीएम से लेनदेन जारी रहेंगे.  ट्रंप बाज नहीं आने वाले, फोड़ा एक और टैरिफ बम...अब 25% का लगाया टैक्स, दोस्त एलन मस्क की करा दी चांदी

 

अक्टूबर 2025 में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट 

7 अक्टूबर 2025: कर्नाटक, ओडिशा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद 
10 अक्टूबर 2025: हिमाचल प्रदेश में करवाचौथ के चलते बैंक बंद. 
11 अक्टूबर: दूसरे शनिवार के चलते देशभर के बैंकों की छुट्टी
12 अक्टूबर:रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी
18 अक्टूबर 2025: असम में काती बिहू के मौके पर बैंकों की छुट्टी. 
19 अक्टूबर: रविवार के चलते देशभर के बैंक बंद 
20 अक्टूबर 2025: दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के मौके पर देशके अधिकांश शहरों में बैंक बंद  
21 अक्टूबर 2025: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में दिवाली के चलते बैंक बंद  
22 अक्टूबर 2025: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में गोवर्धन पूजा के चलते बैंक बंद. 
23 अक्टूबर 2025:गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भाई दूज के चलते बैंक बंद. 
25 अक्टूबर:चौथा शनिवार के चलते देशभर के बैंक बंद 
26 अक्टूबर:रविवार के चलते देशभर के बैंक बंद 
27 अक्टूबर 2025: पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में छठ पूजा की छुट्टी रहेगी. 
28 अक्टूबर 2025: बिहार और झारखंड में छठ पूजा के चलते बैंक बंद 
31 अक्टूबर 2025: गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर बैंक बंद.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

