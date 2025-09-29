Advertisement
Bank Holidays Today: क्या दुर्गा पूजा के कारण 29 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरा शेड्यूल

Bank Holiday Today: RBI ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कई दिनों के लिए दुर्गा पूजा बैंक हॉलिडे घोषित किया है. इस दौरान महा  सप्तमी, महा अष्टमी, महानवमी, विजयादशमी और गांधी जयंती जैसे पर्वों पर बैंक बंद रहेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:31 AM IST
Bank Holidays Today: RBI ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कई दिनों के लिए दुर्गा पूजा बैंक हॉलिडे घोषित किया है. इस दौरान महा  सप्तमी, महा अष्टमी, महानवमी, विजयादशमी और गांधी जयंती जैसे पर्वों पर बैंक बंद रहेंगे. त्योहारों का मौसम आते ही बैंक छुट्टियों का दौर भी शुरू हो जाता है. इस बार सितंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर की शुरुआत में लगातार कई दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने हैं, तो पहले ही योजना बना लेना जरूरी है.

29 सितंबर, सोमवार: अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे। ये दिन महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा का सातवां दिन होता है. इस अवसर पर अधिकांश बैंक अपने कामकाज बंद रखेंगे.

30 सितंबर, मंगलवार: कई शहरों में महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी के चलते बैंक बंद रहेंगे. इनमें अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची शामिल हैं. यह दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आठवां दिन होता है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें : अक्टूबर में 20 दिन से ज्यादा बंद रहेंगे बैंक! RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट

बैंकिंग काम को पहले निपटाना सबसे बेहतर 

विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बैंकिंग काम को पहले निपटाना सबसे बेहतर रहेगा. इससे आखिरी मिनट में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी से बचा जा सकता है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी लेन-देन और भुगतान समय से पहले कर लें, ताकि छुट्टियों के दौरान कोई असुविधा न हो.

अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट

अक्टूबर में दशहरा, दिवाली से लेकर छठ का त्यौहार है, जिसके कारण कई शहरों में बैंक 20 दिनों से ज्यादा बैंक बंद रहेंगे. इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं. 

  • 01 दिनांक-  महानवमी- अगरतला, बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, ईटानगर, कानपुर, कोच्ची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग, तिरुवअनंतपुरम
  • 02 दिनांक- महात्मा गांधी जयंती/दशहरा/विजयादशमी/दशहरा/दुर्गा पूजा (दसईं)/श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव - सभी जगह
  • 03 दिनांक-  दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक
  • 04 दिनांक- दुर्गा पूजा (दसैन)- गंगटोक
  • 05 दिनांक- रविवार- सभी जगह
  • 06 दिनांक -लक्ष्मी पूजा- अगरतला, कोलकाता
  • 07 दिनांक- महर्षि वाल्मीकि जयंती/कुमार पूर्णिमा- बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, शिमला
  • 10 दिनांक- करवा चौथ- शिमला
  • 11 दिनांक- दूसरा शनिवार- सभी जगह
  • 12 दिनांक- रविवार- सभी जगह
  • 18 दिनांक- कटि बिहू- गुवाहाटी
  • 19 दिनांक- सभी जगह 
  • 20 दिनांक- दिवाली/नरक चतुर्दशी/काली पूजा- अगरतला, अहमदाबाद, अजवाल, बैंगलोर, भोपाल, चंड़ीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पंजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
  • 21 दिनांक- दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन)/दीपावली/गोवर्धन पूजा- बेलापुर, भोपाल,  भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर
  • 22 दिनांक- दिवाली (बलि प्रतिपदा)/विक्रम संवत नव वर्ष दिवस/गोवर्धन पूजा/बलिपदमी, लक्ष्मी पूजा- अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलोर, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना
  • 23 दिनांक-  भाई बिज/भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/भ्रातृ द्वितीया/निंगोल चक्कौबा- अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिमला
  • 25 दिनांक- चौथा शनिवार- सभी जगह
  • 26 दिनांक- रविवार- सभी जगह
  • 27 दिनांक- छठ पूजा- कोलकाता, पटना, रांची
  • 28 दिनांक- छठ पूजा- पटना, रांची
  • 31 दिनांक- सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन- अहमदाबाद
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा

bank holiday

;