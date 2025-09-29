Bank Holidays Today: क्या दुर्गा पूजा के कारण 29 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें पूरा शेड्यूल

Bank Holidays Today: RBI ने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कई दिनों के लिए दुर्गा पूजा बैंक हॉलिडे घोषित किया है. इस दौरान महा सप्तमी, महा अष्टमी, महानवमी, विजयादशमी और गांधी जयंती जैसे पर्वों पर बैंक बंद रहेंगे. त्योहारों का मौसम आते ही बैंक छुट्टियों का दौर भी शुरू हो जाता है. इस बार सितंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर की शुरुआत में लगातार कई दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने हैं, तो पहले ही योजना बना लेना जरूरी है.

29 सितंबर, सोमवार: अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे। ये दिन महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा का सातवां दिन होता है. इस अवसर पर अधिकांश बैंक अपने कामकाज बंद रखेंगे.

30 सितंबर, मंगलवार: कई शहरों में महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी के चलते बैंक बंद रहेंगे. इनमें अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची शामिल हैं. यह दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आठवां दिन होता है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे.

बैंकिंग काम को पहले निपटाना सबसे बेहतर

विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बैंकिंग काम को पहले निपटाना सबसे बेहतर रहेगा. इससे आखिरी मिनट में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी से बचा जा सकता है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी लेन-देन और भुगतान समय से पहले कर लें, ताकि छुट्टियों के दौरान कोई असुविधा न हो.

अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट

अक्टूबर में दशहरा, दिवाली से लेकर छठ का त्यौहार है, जिसके कारण कई शहरों में बैंक 20 दिनों से ज्यादा बैंक बंद रहेंगे. इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं.