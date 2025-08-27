Bank Holiday: दिल्ली, पटना, लखनऊ...इन शहरों में बैंक आज खुले, कहां-कहां गणेश चतुर्थी पर बैंकों की है छुट्टी, देख लीजिए पूरी लिस्ट
Bank Holiday: दिल्ली, पटना, लखनऊ...इन शहरों में बैंक आज खुले, कहां-कहां गणेश चतुर्थी पर बैंकों की है छुट्टी, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Bank Holiday: बुधवार, 27 जुलाई को देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है. देशभर में गणपति आगमन की धूम है. लोग बप्पा के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त है. वहीं बैंकों और सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी है. देश के कई राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 27, 2025, 09:30 AM IST
Bank Holiday: दिल्ली, पटना, लखनऊ...इन शहरों में बैंक आज खुले, कहां-कहां गणेश चतुर्थी पर बैंकों की है छुट्टी, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Bank Open Or Close: बुधवार, 27 जुलाई को देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है. देशभर में गणपति आगमन की धूम है. लोग बप्पा के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त है. वहीं बैंकों और सरकारी दफ्तरों, स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी है. देश के कई राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा. शेयर बाजार में भी आज ट्रेडिंग बंद है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकों की छु्ट्टियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. देश के किन-किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे और कहां-कहां खुले रहेंगे उसकी पूरी लिस्ट देख लीजिए. 

कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक  

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर रिजर्व बैंक ने कई शहरों में बैंकों की छुट्टी रखी है. अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे. मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में गणेश चतुर्थी की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है. इन शहरों में बैंकों को बंद रखा गया है.  पढ़ें-शेयर बाजार में आज नहीं होगी कोई ट्रेडिंग, नहीं खरीद-बेच पाएंगे एक भी शेयर, स्टॉक मार्केट में आज कामकाज ठप

कहां-कहां खुले रहेंगे बैंक 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी लिस्ट के मुताबिक अगरतला, आइजोल, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्ची, कोहिमा, कोलकाता,  लखनऊ, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवनंतपुरम में बैंक खुले रहेंगे.  दिल्ली, यूपी समेत अधिकांश शहरों में स्कूल-कॉलेज भी खुले हैं.  बैंक बंद रहने से शाखाओं में काम नहीं होगा. चेक, ड्राफ्ट जैसे कामों के लिए आपको गुरुवार तक का इंतजार करना होगा. हालांकि पैसों की लेनदेन में आपको परेशानी नहीं होगी. एटीएम सर्विस जारी रहेगी, जहां से आप आसानी से कैश निकाल सकेंगे. बैंक हॉलिडे का मतलब यह नहीं है कि आपकी सभी बैंकिंग सेवाएं रुक जाएंगी. ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी. यानी कैश निकासी या डिजिटल पेमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. डिजिटल सेवाओं के जरिए ट्रांजैक्शन जारी रहेगा.  

 

;