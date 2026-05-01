Bank Holidays in May: मई के पहले ही दिन 1 तारीख को शेयर बाजार और बैंकों में काम नहीं होगा. यह छुट्टी महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस और पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के कारण है. मई के महीने में शेयर बाजार में कुल 12 दिन ट्रेडिंग नहीं होगी.
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Share Market Update: मई के पहले दिन बैंक और शेयर बाजार को लेकर क्या अपडेट है? अगर आपको भी आज बैंक से जुड़ा काम है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, 1 मई 2026 को कई भारतीय राज्यों में बैंकों का अवकाश है. आरबीआई की तरफ से क्षेत्रीय आधार पर बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की आती है. आज बैंक अधिकतर राज्यों में बंद रहेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में कामकाज होगा. बैंकों की आज की छुट्टी महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस और पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती के कारण है. इनमें से कुछ छुट्टियां राज्य-विशेष की हैं. लेकिन आज शेयर बाजार को लेकर क्या अपडेट है?
दूसरी तरफ आज देश के शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग नहीं होगी. मई के पहले दिन समेत इस महीने बीएसई (BSE)-एनएसई (NSE) कुल 12 दिन के लिए बंद रहेगा. इसमें शनिवार और रविवार के वीकेंड हॉलीडे के अलावा दो पब्लिक हॉलीडे भी शामिल हैं. 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इसके बाद 28 मई 2026 (गुरुवार) को बकरीद के कारण शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. इन दोनों ही दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) समेत सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी.
1 मई 2026 को त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, सिक्किम, राजस्थान, नागालैंड और मेघालय में बैंक खुले रहेंगे.
मई के महीने में 12 दिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. इस महीने पांच शनिवार और 5 रविवार हैं, इस कारण कुल मिलाकर 10 छुट्टियां वीकेंड की रहेंगी. इसके बाद 1 आई 28 मई को पब्लिक हॉलीडे के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी.