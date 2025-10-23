Bank Close or Open Today: दिवाली, गोवर्धन पूजा के बाद क्या भाई दूज की भी छुट्टी ? आपके शहर में बैंक खुले या बंद, चेक कर लीजिए लिस्ट

Trending Photos
Bank Holiday on Bhai Dooj: फेस्टिव सीजन में बैंकों की लंबी छुट्टियां जारी है. देश के अधिकांश हिस्से में 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी रही. उसके बाद 21 और 22 को भी बैंक बंद रहे. वहीं 23 अक्टूबर को भी देश के कई हिस्से में बैंकों की छुट्टी है. बैंकों की छुट्टी है. आज भाई दूज के मौके पर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं.
आज बैंकों की छुट्टी, बंद रहेंगे बंद
दिवाली के बाद भी कई त्योहार के चलते बैंकों में छुट्टियां रही है. दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के चलते बैंक बंद रहे हैं तो वहीं आज भाई दूज के मौके पर कई शहरों में सरकारी छुट्टी है. 23 अक्टूबर को भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, चित्रगुप्त जयंती,लक्ष्मी पूजा और निंगोल चक्कौबा उत्सव के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई शहरों में बैंकों को बंद रखा है.
आज किन-किन शहरों में बैंकों की छुट्टी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक आज इंफाल,कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिमला, गंगटोक और अहमदाबाद में बैंकों की छुट्टी है. बता दें कि महीने के आखिरी हफ्ते में भी बैंक की छुट्टियां पड़ने वाली है, जिसमें 25 और 26 अक्टूबर को साप्ताहिक छुट्टी होगी. 27 अक्तूबर को छठ पूजा के मौके पर कोलकाता, रांची और पटना में बैंक बंद रहेंगे. 28 अक्तूबर को छठ पूजा के मौके पर रांची और पटना में बैंक बंद रहेंगे. इसी तरह से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के चलते अहमदाबाद में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. बता दें कि बैंकों की छुट्टी के दौरान आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनेदेन कर सकते हैं. अधिकांश बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं.