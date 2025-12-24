Advertisement
Bank Holiday: आज बैंक खुले या बंद ? नए साल से पहले बैंकों की लंबी छुट्टी, अब सीधे 5 दिन बाद बैंकों में होगा कामकाज

Bank Holiday:  बुधवार, 24 दिसंबर को बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है. बैंक बंद रहने वाले हैं. बुधवार को देश देश के  तीन राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा. सिर्फ 24 दिसंबर ही नहीं बल्कि 25 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 08:10 AM IST
Bank Holiday: बुधवार, 24 दिसंबर को बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है. बैंक बंद रहने वाले हैं. बुधवार को देश देश के  तीन राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा. सिर्फ 24 दिसंबर ही नहीं बल्कि 25 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे. अगर रिजर्व बैंक के बैंक हॉलीडे की लिस्ट देखें तो सिर्फ 29 को बैंक खुले हैं, इसके अलावा 24 से लेकर 31 दिसंबर तक अलग-अलग राज्यों, शहरों में अलग-अलग दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. 

आज बैंक की छुट्टी  

बुधवार को बैंक बंद रहने वाले हैं. बुधवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी. बुधवार 24 दिसंबर 2025 को नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिसमस ईव पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बैंकों को बंद रखा है. बैंक ने 24 दिसंबर को पब्लिक हॉलिडे रखा है. 24 दिसंबर के अलावा यहां 25 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे.  

24 से 31 दिसंबर तक बैंकों की छुट्टी, सिर्फ 29 तारीख  को खुलेंगे बैंक  

24 दिसंबर (बुधवार) को क्रिसमस ईव पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे.  
25 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस के मौके पर देशभर के बैंक बंद रहने वाले हैं.  
26 दिसंबर (शुक्रवार) को नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में छुट्टी रहेगी. 
27 दिसंबर (शनिवार) को महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देशभर में बैंकों की छुट्टी होगी.  
28 दिसंबर (रविवार) को देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 
29 दिसंबर (सोमवार) को बैंकों में कामकाज होगा. 
30 दिसंबर (मंगलवार) को मेघालय में बैंक बंद रहने वाले हैं. 
31 दिसंबर (बुधवार) को भी मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव के चलते बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक बंद लेकिन जारी रहेंगी ये सर्विस 

भले ही बैंक बंद हो, लेकिन एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सर्विस सामान्य रूप से चालू रहेंगी. बैंक जाकर ड्राफ्ट, चेक जैसे कामकाज नहीं कर सकेंगे.  

