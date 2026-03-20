Bank Holiday List: अगर आपको भी इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको बैंकों की छुट्ट‍ियों के बारे में अपडेट होना जरूरी है. जी हां, देशभर में ईद-उल-फ‍ितर (ईद) के मौके पर इस हफ्ते बैंकों की छुट्टी रहेगी. इससे कुछ इलाकों में लोगों को लंबा वीकेंड बनाने का मौका म‍िलेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर में मार्च महीने की कुल 18 छुट्ट‍ियां दी गई हैं. इन छुट्ट‍ियों में दूसरे-चौथे शन‍िवार के अलावा चारों संडे का भी अवकाश शाम‍िल है. इस बार ईद के मौके पर अलग-अलग शहरों में 20 और 21 मार्च की छुट्टी है.

अब सवाल यह है क‍ि आपके शहर में ईद के मौके पर बैंक कब बंद रहेंगे. आरबीआई की तरफ से ग्राहकों को सलाह दी जाती है क‍ि ब्रांच जाने से पहले लोकल बैंक या आरबीआई की हॉलीडे ल‍िस्‍ट चेक कर लें. इससे आप क‍िसी भी तरह की असुविधा से बचे रहेंगे. आपको बता दें 20 मार्च (शुक्रवार) को ईद-उल--फ‍ितर (ईद) के मौके पर कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंकों का अवकाश रहेगा. कुछ दूसरे राज्‍यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी 20 मार्च का अवकाश है.

द‍िल्‍ली और यूपी में 21 मार्च को रहेगी छुट्टी

इसके अलावा ज्‍यादातर इलाकों में 21 मार्च (शनिवार) को ईद के मौके पर बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ज‍िन शहरों में 21 मार्च को बैंक बंद रहने वाले हैं उनमें अहमदाबाद, बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्‍वर, चंडीगढ़, चेन्‍नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, श्रीनगर समेत कई अन्य शहर शामिल हैं. 21 मार्च की छुट्टी असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्‍च‍िम बंगाल समेत कई राज्यों में लागू है.

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22 मार्च को देशभर में छुट्टी

22 मार्च को संडे है और इस द‍िन देशभर में बैंकों की अन‍िवार्य तौर पर छुट्टी रहेगी. कई इलाकों में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी थी. ऐसे में कुछ इलाकों में 19 मार्च (गुड़ी पड़वा) से लेकर 22 मार्च (रव‍िवार) तक की छुट्टी है. लॉन्‍ग वीकेंड के कारण इस एर‍िया के लोगों का बैंक से जुड़ा काम नहीं हो पाएगा.

नेट बैंक‍िंग और एटीएम की सुविधा

बैंकों की छुट्टियों के बावजूद डिजिटल सर्व‍िस पूरी तरह चालू रहेगी. आप यूपीआई पेमेंट, आईएमपीएस ट्रांसफर और नेट बैंकिंग के जर‍िये अपना काम कर सकेंगे. आप एटीएम से पैसे निकालने के अलावा बैलेंस भी चेक कर सकते हैं. कस्‍टमर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करके किसी भी तरह की असुव‍िधा से बच सकते हैं.