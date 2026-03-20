Advertisement
trendingNow13147128
Hindi NewsबिजनेसBank Holidays Update: 20 या 21 मार्च? ईद के मौके पर आपके शहर में कब बंद रहेंगे बैंक; चेक कीज‍िये ल‍िस्‍ट

Bank Holidays Update: 20 या 21 मार्च? ईद के मौके पर आपके शहर में कब बंद रहेंगे बैंक; चेक कीज‍िये ल‍िस्‍ट

Eid-ul-Fitr Bank Holiday: ईद का त्‍योहार है... यद‍ि आप भी इस मौके पर छुट्टी को लेकर कंफ्यूज हैं तो टेंशन मत लीज‍िए. आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर में ईद के अवसर शहर के ह‍िसाब से अलग-अलग द‍िन का अवकाश द‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Holidays Update: 20 या 21 मार्च? ईद के मौके पर आपके शहर में कब बंद रहेंगे बैंक; चेक कीज‍िये ल‍िस्‍ट

Bank Holiday List: अगर आपको भी इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको बैंकों की छुट्ट‍ियों के बारे में अपडेट होना जरूरी है. जी हां, देशभर में ईद-उल-फ‍ितर (ईद) के मौके पर इस हफ्ते बैंकों की छुट्टी रहेगी. इससे कुछ इलाकों में लोगों को लंबा वीकेंड बनाने का मौका म‍िलेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के हॉलीडे कैलेंडर में मार्च महीने की कुल 18 छुट्ट‍ियां दी गई हैं. इन छुट्ट‍ियों में दूसरे-चौथे शन‍िवार के अलावा चारों संडे का भी अवकाश शाम‍िल है. इस बार ईद के मौके पर अलग-अलग शहरों में 20 और 21 मार्च की छुट्टी है.

अब सवाल यह है क‍ि आपके शहर में ईद के मौके पर बैंक कब बंद रहेंगे. आरबीआई की तरफ से ग्राहकों को सलाह दी जाती है क‍ि ब्रांच जाने से पहले लोकल बैंक या आरबीआई की हॉलीडे ल‍िस्‍ट चेक कर लें. इससे आप क‍िसी भी तरह की असुविधा से बचे रहेंगे. आपको बता दें 20 मार्च (शुक्रवार) को ईद-उल--फ‍ितर (ईद) के मौके पर कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंकों का अवकाश रहेगा. कुछ दूसरे राज्‍यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी 20 मार्च का अवकाश है.

द‍िल्‍ली और यूपी में 21 मार्च को रहेगी छुट्टी

इसके अलावा ज्‍यादातर इलाकों में 21 मार्च (शनिवार) को ईद के मौके पर बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ज‍िन शहरों में 21 मार्च को बैंक बंद रहने वाले हैं उनमें अहमदाबाद, बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्‍वर, चंडीगढ़, चेन्‍नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, श्रीनगर समेत कई अन्य शहर शामिल हैं. 21 मार्च की छुट्टी असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्‍च‍िम बंगाल समेत कई राज्यों में लागू है.

Add Zee News as a Preferred Source

22 मार्च को देशभर में छुट्टी

22 मार्च को संडे है और इस द‍िन देशभर में बैंकों की अन‍िवार्य तौर पर छुट्टी रहेगी. कई इलाकों में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा की छुट्टी थी. ऐसे में कुछ इलाकों में 19 मार्च (गुड़ी पड़वा) से लेकर 22 मार्च (रव‍िवार) तक की छुट्टी है. लॉन्‍ग वीकेंड के कारण इस एर‍िया के लोगों का बैंक से जुड़ा काम नहीं हो पाएगा.

नेट बैंक‍िंग और एटीएम की सुविधा

बैंकों की छुट्टियों के बावजूद डिजिटल सर्व‍िस पूरी तरह चालू रहेगी. आप यूपीआई पेमेंट, आईएमपीएस ट्रांसफर और नेट बैंकिंग के जर‍िये अपना काम कर सकेंगे. आप एटीएम से पैसे निकालने के अलावा बैलेंस भी चेक कर सकते हैं. कस्‍टमर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करके किसी भी तरह की असुव‍िधा से बच सकते हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bank holidays

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश