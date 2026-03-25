Bank Holidays 2026: अलर्ट! इस हफ्ते बार-बार बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holidays 2026: मार्च के महीने में देश के कई शहरों में बैंक अगले कुछ दिनों में शेड्यूल्ड हॉलिडेज के चलते बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, 26, 28, 29 और 31 मार्च 2026 को बैंक बंद रहेंगे. कुछ राज्यों में बैंक 27 मार्च को भी बंद रहेंगे.

राम नवमी 2026: क्यों अलग-अलग राज्यों में अलग डेट पर बंद है बैंक

राम नवमी, चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि पर मनाई जाती है. भगवान राम के जन्म का पर्व है. इस दिन लोग जुलूस निकालते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और उत्साहपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं. ये त्योहार विशेषकर उत्तरी भारत में कई संस्थाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश होता है. पंचांग के अनुसार, इस वर्ष राम नवमी 26 और 27 मार्च को है. नवमी तिथि 26 मार्च, गुरुवार को सुबह 11:48 बजे शुरू होकर 27 मार्च, शुक्रवार को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी. इसी वजह से कुछ राज्यों में यह अवकाश 26 मार्च को और कुछ में 27 मार्च को है.

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26 मार्च: गुजरात, कर्नाटक, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और हिमाचल प्रदेश

27 मार्च: मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय बैंक शाखाओं से सर्विसेज और बंद होने की पुष्टि कर लें.

28 और 29 मार्च: वीकेंड में बैंक बंद रहेंगे

देशभर में इस सप्ताहांत बैंक बंद रहेंगे. RBI नियमों के अनुसार, सभी बैंक (सिड्यूल्ड और नॉन-सिड्यूल्ड) हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रखते हैं. इस महीने 28 मार्च चौथा शनिवार है और 29 मार्च रविवार, इसलिए बैंक दोनों दिन बंद रहेंगे.

महावीर जयंती: 31 मार्च को बैंक बंद

31 मार्च, मंगलवार को देश के कई राज्यों में बैंक महावीर जन्मकल्याणक (महावीर जयंती) के अवसर पर बंद रहेंगे. इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं.

मार्च 2026 में आने वाले बैंक हॉलिडेज की पूरी लिस्ट

26 मार्च: श्री राम नवमी- गुजरात, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश

श्री राम नवमी- गुजरात, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हिमाचल प्रदेश 27 मार्च: श्री राम नवमी (चैत्र दसाई) - मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश

28 मार्च: चौथा शनिवार

29 मार्च: रविवार

31 मार्च: महावीर जन्मकल्याणक (महावीर जयंती) - गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड

ग्राहकों को सलाह है कि वे अपने बैंकिंग काम को इसी अनुसार योजना बनाकर निपटाएं ताकि किसी तरह की असुविधा न हो.