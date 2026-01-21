Advertisement
Bank Holidays 2026: सरस्वती पूजा पर बैंक बंद रहेंगे या खुले? यहां देखिए छुट्टियों की FULL LIST

Bank Holiday: आप बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी कुछ खास बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इनमें एटीएम से पैसे निकालने हों या फिर मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी लेनी हो, तो आप इन सभी कामों को बैंकों में छुट्टी के दौरान भी कर सकते हैं. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:49 PM IST
Bank Holidays on Saraswati Puja 2026: हमारे देश भारत में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए कैलेंडर (आरबीआई हॉलिडे कलेंडर) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी, क्षेत्रीय अवकाश(छुट्टी) और RBI द्वारा अनिवार्य विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियां न हों. आरबीआई कलेंडर के अनुसार, 23 जनवरी यानी सरस्वती पूजा के अवसर पर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे, वहीं अधिकतर शहरों में बैंक खुले रहेंगे. 23 जनवरी को सरस्वती पूजा के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/वीर सुरेंद्रसाई जयंती भी है. आइए जानते हैं कि 23 जनवरी को देश के किन राज्यों/शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

23 जनवरी को इन जगहों पर बैंक बंद
23 जनवरी को बसंत पंचमी है. इस दिन देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती जी की पूजा-अर्चना की जाती है. 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/सरस्वती पूजा (श्री पंचमी)/वीर सुरेंद्रसाई जयंती/बसंत पंचमी का त्योहार है. इस खास मौके पर देश के त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंकों में छुट्टी रहेगी. इन सभी के अलावा देश के बाकी शहरों और राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. 

जनवरी में आने वाली छुट्टियां
26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है. इस खास अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी के अलावा आरबीआई के अनुसार, बैंक महीने के चौथे शनिवार यानी 24 जनवरी को बंद रहेंगे. वहीं, आने वाले रविवार को बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक हड़ताल की भी खबर
मिली जानकारी के अनुसार, 27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल के चलते देशभर के बैंकों में बैंकिंग कामकाज लगातार 4 दिन के लिए प्रभावित होने की आशंका है. दरअसल, 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके चलते देशभर के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 25 जनवरी को रविवार है, इसलिए देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी. जबकि 27 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज ठप रह सकता है. आपके पास बैंकिंग कामकाज के लिए 23 जनवरी, शुक्रवार (कुछ राज्यों को छोड़कर) को आखिरी मौका है, उसके बाद सीधे 28 जनवरी को बैंकों में कामकाज होगा.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: वह बजट भाषण जिसके अंत में कुछ पन्नों को नहीं पढ़ पाईं थीं वित्त मंत्री सीतारमण, फिर क्या हुआ था?

 

बैंक छुट्टियों के दौरान ले सकते हैं ये सुविधाएं
आप बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी कुछ खास बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इनमें एटीएम से पैसे निकालने हों या फिर मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी लेनी हो, तो आप इन सभी कामों को बैंकों में छुट्टी के दौरान भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. बैंक महीने में किस शनिवार को बंद होते हैं?
देश के बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं.

2. क्या 26 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे?
हां, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भारत के सभी बैंकों में छुट्टी होती है.

3. 24 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे?
हां, 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे.

4. बैंक हड़ताल कब है?
27 जनवरी 2026 को देश में प्रस्तावित बैंक हड़ताल है.

5. सरस्वती पूजा पर किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?
23 जनवरी को सरस्वती पूजा पर त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/वीर सुरेंद्रसाई जयंती भी है. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

Bank Holidays 2026Saraswati Puja

