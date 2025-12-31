Advertisement
Bank Holidays 2026: 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? यहां देखें नए साल के पहले महीने में छुट्टियों की FULL LIST

Bank Holidays 2026: 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? यहां देखें नए साल के पहले महीने में छुट्टियों की FULL LIST

Bank Holidays 2026 List: नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे तो वहीं कई राज्यों में खुले रहेंगे. 1 जनवरी को बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू, राजस्थान में बैंक खुले रहेंगे. आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर में जनवरी में बैंकों में छुट्टियों की पूरी जानकारी दी गई है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:57 PM IST
Bank Holidays 2026: 1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? यहां देखें नए साल के पहले महीने में छुट्टियों की FULL LIST

Bank Holidays in January 2026: दुनिया के कई देशों में नए साल की शुरुआत हो चुकी है. भारत में भी इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस दिन देश में बैंक खुले रहेंगे या फिर बंद रहेंगे. इस सवाल और कंफ्यूजन को हम जल्द ही यहां दूर कर रहे हैं. जी हां, देश में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाए गए कैलेंडर (आरबीआई हॉलिडे कलेंडर) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय छुट्टी, क्षेत्रीय अवकाश(छुट्टी) और RBI द्वारा अनिवार्य विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आम तौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों. आरबीआई ने नए साल 2026 के लिए बैंकों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है. अब आइए जानते हैं कि नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को बैंकों में छुट्टी है या नहीं, इसके साथ ही पूरे जनवरी महीने की छुट्टियों की लिस्ट को भी देखेंगे.

1 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद?

1 जनवरी को लेकर लोग छुट्टी के मूड में हैं और अपनी-अपनी छुट्टियां इंज्वॉय भी कर रहे हैं. इस बीच आरबीआई ने साल 2026 के लिए बैंकों में छुट्टियों को लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि, अभी हम बस जनवरी 2026 की ही बैंक छुट्टियों की बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात 1 जनवरी 2026 की करते हैं. आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, नए साल के पहले दिन कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे तो वहीं कई राज्यों में इनमें छुट्टी नहीं रहेगी. 
1 जनवरी 2026 को देश के मिजोरम (आइजोल), तमिलनाडु (चेन्नई), सिक्किम (गंगटोक), मणिपुर (इम्फाल), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), नागालैंड (कोहिमा), पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और मेघालय (शिलॉन्ग) में बैंक बंद रहेंगे. इन सभी के अलावा देश के अन्य राज्यों में एक जनवरी को बैंकों में छुट्टी नहीं है.

2 जनवरी को इन जगहों पर बैंक बंद
2 जनवरी को नए साल के जश्न और मन्नम जयंती को लेकर देश के आइजोल, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम (केरल) में बैंक बंद रहेंगे. 

3 जनवरी को बैंकों में छुट्टी
हजरत अली के जन्मदिन पर 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. 

12 जनवरी को बैंकों में छुट्टी
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पश्चिम बंगाल में बैंक 12 जनवरी को बंद रहेंगे.

 14 जनवरी को मकर संक्रांति/माघ बिहू
 14 जनवरी को मकर संक्रांति/माघ बिहू के अवसर पर गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. 

15 जनवरी को यहां बैंकों में छुट्टी
15 जनवरी को उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति/मकर संक्रांति के अवसर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे. 

16 और 17 जनवरी को इस राज्य में बैंक बंद
16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर और 17 जनवरी को उझावर थिरुनाल के मौके पर तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे. 

23 जनवरी के इन राज्यों में बैंक बंद

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन/सरस्वती पूजा (श्री पंचमी)/वीर सुरेंद्रसाई जयंती/बसंत पंचमी के अवसर पर त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंकों में छुट्टी रहेगी. 

26 जनवरी गणतंत्र दिवस
26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है. इस खास अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे. 

बैंक छुट्टियों में इन सेवाओं का लें लाभ 
बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी, आप कुछ खास बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. जी हां, एटीएम से पैसे निकालने हों या फिर मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बैलेंस की जानकारी लेनी हो, तो आप इन कामों को बैंकों में छुट्टी के दौरान भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा आप UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) जैसी सुविधाएं भी ले सकते हैं. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

