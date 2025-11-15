RBI Holiday Calender: आरबीआई की तरफ से जारी हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार हर रविवार के अलावा बैंक दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इस बार 15 नवंबर को महीने का तीसरा शनिवार है, इस कारण बैंकों का अवकाश नहीं रहेगा.
Trending Photos
Are Banks Open Or Closed Today: क्या आप आज बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं? इसका जवाब यदि हां है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आज बैंक खुले हैं या नहीं. 15 नवंबर को बैंक जाने की प्लानिंग करने वाले बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आज सभी बैंक खुले रहेंगे. यह महीने का तीसरा शनिवार है और आरबीआई के नियमानुसार तीसरे शनिवार को बैंक की ब्रांच सामान्य रूप से काम करती हैं. आज किसी भी राज्य में किसी तरह का त्योहार या पब्लिक हॉलीडे नहीं है. इसलिए देशभर की ब्रांच आज खुली रहेंगी. यदि आपका बैंक से जुड़ा कुछ भी पेंडिंग काम है तो बिना किसी टेंशन के आप इसे निपटा सकते हैं.
तीसरे शनिवार को खुले रहते हैं सभी बैंक
RBI के नियम के अनुसार तीसरे शनिवार को सभी बैंक खुले रहते हैं. बैंक हर रविवार और हर महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. दरअसल, आज तीसरा शनिवार है और इसे बैंक हॉलिडे नहीं माना जाएगा. सभी ब्रांच पूरी तरह से काम करेंगी. कल रविवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी. इस साल प्रमुख त्योहारों जैसे दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ को अक्टूबर महीने के आखिर में मनाया गया. इस कारण नवंबर के महीने में छुट्टियां कम रहीं.
नवंबर में कोई एक्स्ट्रा बैंक हॉलीडे नहीं
सभी बड़े त्योहार पहले ही हफ्ते में हो चुके हैं और इस वीकेंड पर किसी भी राज्य में त्योहार से जुड़ी छुट्टियां नहीं हैं. बैंक केवल निर्धारित साप्ताहिक छुट्टियों पर ही बंद रहते हैं. RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार नवंबर महीने के बाकी दिनों में कोई अतिरिक्त बैंक हॉलिडे नहीं है. दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहेंगे.
बैंक हॉलिडे पर भी होगा काम!
नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से एक्टिव रहेगी. इस तरह एटीएम से नकदी निकासी हमेशा उपलब्ध है. यूपीआई पेमेंट, फंड ट्रांसफर और ऐप बेस्ड सर्विस बिना रुकावट चलती रहती हैं. ग्राहक ऑनलाइन NEFT / RTGS रिक्वेस्ट शुरू कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं या चेकबुक रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हैं. क्रेडिट / डेबिट कार्ड आवेदन, अकाउंट मेंटीनेंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और लॉकर एप्लीकेशन जैसी सर्विस भी डिजिटली प्रोसेस की जा सकती है.