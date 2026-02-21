Advertisement
trendingNow13117294
Hindi NewsबिजनेसBank Holiday: आज बैंकों में काम होगा या नहीं? घर से न‍िकलने से पहले चेक करें ड‍िटेल; 23 को यहां रहेगी छुट्टी

Bank Holiday: आज बैंकों में काम होगा या नहीं? घर से न‍िकलने से पहले चेक करें ड‍िटेल; 23 को यहां रहेगी छुट्टी

आरबीआई की तरफ से जारी ल‍िस्‍ट के अनुसार फरवरी के महीने में कुल 9 द‍िन बैंकों का अवकाश ड‍िक्‍लेयर क‍िया गया है. इनमें से 6 द‍िन रव‍िवार और दो शन‍िवार की छुट्टी है. आज का क्‍या है अपडेट, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Holiday: आज बैंकों में काम होगा या नहीं? घर से न‍िकलने से पहले चेक करें ड‍िटेल; 23 को यहां रहेगी छुट्टी

Feb Bank Holidays List: आरबीआई की तरफ से जारी ल‍िस्‍ट के अनुसार फरवरी के महीने में कुल 9 द‍िन बैंकों का अवकाश ड‍िक्‍लेयर क‍िया गया है. इनमें से 6 द‍िन रव‍िवार और दो शन‍िवार की छुट्टी है. आज का क्‍या है अपडेट, आइए जानते हैं.

  1. Bank Holidays List: अगर आपको भी आज बैंक से जुड़ा कोई काम है और आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें क‍ि 21 फरवरी 2026 (शन‍िवार) को बैंक खुले रहेंगे. 21 फरवरी को महीने का तीसरा शनिवार है और बैंकों में सामान्‍य रूप से कामकाज होगा. आरबीआई (RBI) के न‍ियमानुसार देश के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा सरकारी छुट्ट‍ियों और हर रव‍िवार को भी बैंक बंद रहते हैं. 21 फरवरी वाले शन‍िवार को क‍िसी तरह का नेशनल हॉलीडे नहीं है, ऐसे में आप ब्रांच जाकर अपना काम करवा सकते हैं.

    2. तीसरे शन‍िवार को छुट्टी नहीं, आज बैंकों में होगा काम

  2. 21 फरवरी 2026 को बैंक हर जगह खुले रहेंगे, क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है. आरबीआई (RBI) कैलेंडर के अनुसार पहले, तीसरे और पांचवें (यद‍ि हो) शनिवार को बैंकों में पूरी तरह कामकाज होता है. कस्‍टमर सुबह से शाम तक ब्रांच में जाकर चेकबुक, ड‍िपॉज‍िट, विड्रॉल जैसी सर्व‍िस का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, डिजिटल बैंक‍िंग जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल ऐप और एटीएम सर्व‍िस 24x7 उपलब्ध रहेगी.

    3. क्‍या रहेगी बैंक टाइमिंग?

  3. ज्‍यादातर बड़े बैंक अलग-अलग समय पर काम करते हैं. एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी (PNB) जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं. प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई (ICICI), एचडीएफसी (HDFC), Axis, Yes Bank और Kotak आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे या 3:30 बजे तक काम करते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा का टाइम सुबह 9:45 बजे से 4:45 तक या 10 से 5 बजे तक रहता है. केनरा बैंक 10 से 3:30 बजे तक काम करता है. ब्रांच के हिसाब से कुछ बदलाव हो सकता है, इसल‍िए अपने घर की पास वाली ब्रांच को चेक कर लें.

    4. रांची में 23 फरवरी को बंद रहेंगे बैंक

  4. आरबीआई (RBI) के नोटिफिकेशन के अनुसार रांची में 23 फरवरी को 'म्यूनिसिपल (जनरल) इलेक्शन 2026' के कारण बैंक बंद रहेंगे. यह छुट्टी केवल रांची और प्रभावित इलाकों में लागू रहेगी. इस द‍िन चेक क्लियरिंग और काउंटर सर्व‍िस नहीं मिलेंगी, लेकिन नेट बैंक‍िंग, यूपीआई (UPI), मोबाइल ऐप और एटीएम (ATM) काम करते रहेंगे.

    5. फरवरी में बाकी हैं ये छुट्टियां

  5. फरवरी के महीने में कुल 9 छुट्टियां हैं. इन छुट्ट‍ियों में रव‍िवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल हैं. कुछ रीजनल छुट्टियां हैं जैसे 18 फरवरी को लोसर (गंगटोक), 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (मुंबई, नागपुर आदि), 20 को स्टेट डे (मिजोरम, अरुणाचल). 28 फरवरी को चौथा शनिवार है.

    6. 5 डे वर्क‍िंग की मांग

  6. बैंक यून‍ियन लंबे समय से 5 डे वर्क‍िंग वीक की मांग कर रही हैं. उनकी मांग है क‍ि बैंकों में हर शन‍िवार कामकाज बंद रहे. जनवरी 2026 में 27 तारीख को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी. उनका कहना है इससे कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा, फैमिली टाइम मिलेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी. इसके ल‍िए वे रोजाना 40 मिनट अत‍िर‍िक्‍त काम करने के ल‍िए तैयार हैं. अभी अध‍िकतर सरकारी ऑफ‍िस में 5 डे वीक को फॉलो क‍िया जाता है, बैंक कर्मचार‍ियों की भी यही चाहत है.
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Bank holidays

Trending news

1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?