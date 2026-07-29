/Bank Holidays August 2026: अगस्त में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षा बंधन तक की पूरी लिस्ट यहां देखें

Bank Holidays August 2026: अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम अगस्त 2026 में अटका हुआ है, तो बैंक जाने से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट जरूर देख लें. अगस्त महीने में रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार की नियमित छुट्टियों के अलावा कई त्योहारों के कारण बैंक शाखाएं कई दिनों तक बंद रहेंगी.
राज्य के हिसाब से बैंक छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए समय रहते बैंकिंग काम निपटाने से आपको आखिरी समय में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
4 अगस्त 2026:
त्रिपुरा में केर पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
8 अगस्त 2026:
सिक्किम में तेंदोंग लो रम फात (Tendong Lho Rum Faat) त्योहार के कारण बैंक बंद रहेंगे.
13 अगस्त 2026:
मणिपुर में पैट्रियट्स डे के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.
15 अगस्त 2026:
स्वतंत्रता दिवस के कारण पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
19 अगस्त 2026:
त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.
25 अगस्त 2026:
केरल और आंध्र प्रदेश में मिलाद-उन-नबी/फर्स्ट ओणम के कारण बैंक बंद रहेंगे.
26 अगस्त 2026:
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में मिलाद-उन-नबी, बरावफात और थिरुवोणम के कारण बैंक बंद रहेंगे.
28 अगस्त 2026:
गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में रक्षाबंधन और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे.
बैंक शाखाओं में कामकाज बंद रहने के दौरान भी ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा. ग्राहक UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने जरूरी लेनदेन कर सकेंगे. इसके अलावा एटीएम से कैश निकालने और IMPS जैसी तत्काल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल भी जारी रहेगा. बैंक छुट्टियां राज्यों के अनुसार बदलती रहती हैं. ऐसे में अगर आपको चेक, कैश जमा, लोन, डॉक्यूमेंटेशन या किसी अन्य जरूरी बैंकिंग काम के लिए शाखा जाना है, तो पहले छुट्टियों की तारीख जरूर जांच लें.