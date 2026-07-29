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Bank Holidays August 2026: अगस्त में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षा बंधन तक की पूरी लिस्ट यहां देखें

अगस्त 2026 में छुट्टियों के कारण बैंक ब्रांच कई दिनों तक बंद रहेंगी. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा केर पूजा और तेंदोंग लो रम फात जैसे कई राज्य-विशेष त्योहारों के कारण भी बैंक शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:24 PM IST
Bank Holidays August 2026: अगस्त में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षा बंधन तक की पूरी लिस्ट यहां देखें
Image Credit: Social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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