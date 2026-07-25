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SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें कब और कहां रहेगी छुट्टी

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से 24×7 उपलब्ध रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:06 PM IST
SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें कब और कहां रहेगी छुट्टी
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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