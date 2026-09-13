/Bank Holidays: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगले हफ्ते इतने दिन नहीं खुलेगी SBI-HDFC समेत कई बैंकों की ब्रांच

Bank Holiday: गणेश चतुर्थी 2026 इस साल सोमवार यानी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस मौके पर देश के कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 14 और 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी और स्थानीय त्योहारों के कारण कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में बैंक ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लेने चाहिए. आइए जानते हैं किन शहरों में लगातार दो दिन बैंक हॉलिडे रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में 14 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे. इन शहरों में ग्राहकों को सोमवार को बैंक ब्रांच में जाकर कोई काम कराने की सर्विस नहीं मिलेगी. बैंक शाखाएं अगले दिन यानी मंगलवार 15 सितंबर को दोबारा खुलने की उम्मीद है.