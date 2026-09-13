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Bank Holidays: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगले हफ्ते इतने दिन नहीं खुलेगी SBI-HDFC समेत कई बैंकों की ब्रांच

गणेश चतुर्थी और स्थानीय त्योहारों के चलते 14 और 15 सितंबर को कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जारी रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 13, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:37 PM IST
Bank Holidays: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगले हफ्ते इतने दिन नहीं खुलेगी SBI-HDFC समेत कई बैंकों की ब्रांच
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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