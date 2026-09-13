/Bank Holidays: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगले हफ्ते इतने दिन नहीं खुलेगी SBI-HDFC समेत कई बैंकों की ब्रांच

Bank Holiday: गणेश चतुर्थी 2026 इस साल सोमवार यानी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. इस मौके पर देश के कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. 14 और 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी और स्थानीय त्योहारों के कारण कई शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में बैंक ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लेने चाहिए. आइए जानते हैं किन शहरों में लगातार दो दिन बैंक हॉलिडे रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में 14 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे. इन शहरों में ग्राहकों को सोमवार को बैंक ब्रांच में जाकर कोई काम कराने की सर्विस नहीं मिलेगी. बैंक शाखाएं अगले दिन यानी मंगलवार 15 सितंबर को दोबारा खुलने की उम्मीद है.
15 सितंबर को भी कुछ शहरों में स्थानीय त्योहारों के चलते बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. अहमदाबाद में संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष), भुवनेश्वर में नुआखाई और पणजी में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बैंक बंद रहेंगे. इस तरह कुछ शहरों में ग्राहकों को लगातार दो दिन बैंक ब्रांच बंद रहने का सामना करना पड़ेगा.
बैंक की छुट्टी का असर मुख्य रूप से फिजिकल बैंक शाखाओं पर पड़ेगा. ग्राहक छुट्टी के दौरान भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. अगर आपको कैश जमा करने, चेक, दस्तावेज या बैंक ब्रांच से जुड़े किसी अन्य जरूरी काम के लिए जाना है, तो बैंक हॉलिडे को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बनाना बेहतर होगा.
बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होती हैं। RBI के हॉलिडे कैलेंडर में राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों और शहरों के स्थानीय त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल होती हैं.
15 सितंबर: अहमदाबाद, भुवनेश्वर और पणजी में बैंक बंद रहेंगे
18 सितंबर: शिलॉन्ग में यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के कारण बैंक बंद रहेंगे
20 सितंबर: रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
अगर किसी स्थानीय छुट्टी का अलग से प्रावधान नहीं है, तो बैंक 16, 17 और 19 सितंबर को खुले रहने की उम्मीद है. 19 सितंबर सितंबर का तीसरा शनिवार है और आम तौर पर इस दिन बैंक काम करते हैं. ब्रांच से जुड़े जरूरी काम जैसे कैश, चेक या दस्तावेजों से संबंधित कार्य करने वाले ग्राहकों को छुट्टियों को ध्यान में रखकर बैंक जाने की योजना बनानी चाहिए. हालांकि, UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सर्विस बैंक की छुट्टी के दौरान भी उपलब्ध रहेंगी.